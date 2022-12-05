Эти праздничные угощения смертельно опасны для вашей собаки

Некоторые продукты, вполне безопасные для людей, могут сильно навредить собакам. Их перечислила Лорна Винтер, соучредитель и руководитель отдела обучения в Zigzag.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По словам Лорны Винтер из Zigzag, есть несколько новогодних и рождественских лакомств, которые могут быть смертельно опасны для домашних животных. В частности, для собак.

Изюм. Он может содержаться, например, в пирогах с мясом. Проблема в том, что в больших количествах виноград и изюм способны привести к почечной недостаточности у животных.

Ксилит. Этот подсластитель используют как альтернативу сахару. Найти его можно при этом во многих продуктах. Например, в различных сладостях, арахисовом масле, жвачке. Но даже в небольших количествах это вещество может вызвать у собак гипогликемию, а также проблемы со свёртываемостью крови и печёночную недостаточность. В результате ваш питомец даже может умереть.

Орехи. Они способны вызвать раздражение кишечника. Причём при употреблении грецких орехов это может привести к смертельному исходу. То же самое касается макадамии, которая приводит к одышке, слабости, опуханию конечностей у собак.

Алкоголь. В том числе и любые продукты, содержащие алкоголь. Из-за спиртного у собаки может появиться сильная сонливость, а также проблемы с сохранением равновесия. Кроме того, алкогольные напитки снижают кровяное давление, что в худшем случае приведёт к судорогам и коме.

Мускатный орех. Этот продукт для щенков ядовит. Всё дело в том, что он приводит к судорогам.

Шоколад. В его состав входит теобромин, который смертельно опасен для собак.