Дизайнер перечислил устаревшие предметы мебели

«Следующее — салфетки. Покрывать каждую поверхность в доме защитными салфетками — очень устаревшая практика. Когда вы это делаете, вы скрываете красоту мебели. От обилия фотографий в рамках тоже следует отказаться. Лучше создать красивую галерейную стену, чтобы запечатлеть на ней важные моменты вашей жизни. Если у вас слишком много фотографий и вы хотите показать их все, лучше приобрести цифровую рамку», — уточнил он.