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21 минуту назад

Дизайнер перечислил устаревшие предметы мебели

Мослента

Девять устаревших в интерьере предметов мебели перечислил «Мосленте» дизайнер, архитектор и концепт-мейкер Александр Осипов. Особенно он выделил слишком сложные светильники. По его словам, лучше использовать простые конструкции из металла и стекла для более классического и универсального вида.

Дизайнер перечислил устаревшие предметы мебели
Фото: МослентаМослента

«Второе — узорчатые диваны. Если стиль 60-х — это не то, к чему вы стремитесь, лучше выбрать однотонный диван нейтрального цвета. Третье — яркие и пушистые коврики для туалета. Если вы хотите добавить нотку тепла к прохладному кафелю ванной комнаты, лучше остановить свой выбор на современных и более изысканных вариантах», — сказал архитектор.

На четвертом месте Осипов поставил кружевные занавески. Вместо них специалист рекомендует выбирать льняные или прозрачные белые занавески, чтобы придать помещению современный вид. По его словам, более роскошный и дорогой вид придадут дому шторы от пола до потолка.

«Следующее — салфетки. Покрывать каждую поверхность в доме защитными салфетками — очень устаревшая практика. Когда вы это делаете, вы скрываете красоту мебели. От обилия фотографий в рамках тоже следует отказаться. Лучше создать красивую галерейную стену, чтобы запечатлеть на ней важные моменты вашей жизни. Если у вас слишком много фотографий и вы хотите показать их все, лучше приобрести цифровую рамку», — уточнил он.

Угловые ванны Осипов также назвал пережитком прошлых лет. По его словам, на деле такие ванны не обеспечивают особого комфорта и лучше заменить ее изящным отдельно стоящим вариантом.

В заключении дизайнер посоветовал отказаться от искусственных растений и различных табличек. Вместо этого он посоветовал украсить интерьер винтажными книгами, которые никогда не выйдут из моды.

Дом и сад,Александр Осипов,
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