Блогерша раскрыла бюджетное средство для чистки кожаных ботинок

Пользовательница сети с никнеймом раскрыла дешевое средство, с помощью которого можно почистить обувь из кожи. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео блогерша Джордан крупным планом продемонстрировала свои ботинки бренда Dr. Martin черного цвета. На размещенных кадрах видны царапины и потертости.

«Если вы еще не знали, зубная паста очень хорошо избавляет обувь от потертостей», — посоветовала она.

Так, юзерша взяла в руки данное средство и начала наносить его на поверхность изделия. Через некоторое она удалила остатки зубной пасты салфеткой.

Подписчики поблагодарили Джордан за лайфхак, о чем принялись писать в комментариях под публикацией.