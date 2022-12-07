4 стереотипа о микроволновках

Специалисты Роскачества разобрали главные мифы об СВЧ-печках и рассказали, правда ли микроволновки излучают опасные волны, а их использование приводит к онкологии.

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По словам экспертов, первый миф - микроволны убивают полезные вещества в еде. В ВОЗ пояснили, что на самом деле пищевая ценность еды, приготовленной в микроволновке, не меньше, а даже больше еды, приготовленной на плите.

Так, микроволны проходят сквозь пищу, поэтому она быстро греется и внутри, и снаружи. Также она прогревается быстрее, чем при варке в кастрюле или жарке на сковороде. Это позволяет сохранить многие витамины и микроэлементы, которые разрушаются при длительном нагревании.

Кроме того, для варки в микроволновке обычно требуется меньше воды. Поэтому полезные нутриенты не мигрируют в жидкость так сильно, как это происходит в кипящей кастрюле.

Второй не менее популярный миф - микроволновки радиоактивны. Однако специалисты отмечают, что в них нет никакой радиации, а лишь обычные электромагнитные волны, сверхвысокие частоты, которые сравнимы с частотами мобильной связи.

В ВОЗ подчеркнули, что СВЧ-печи удобны и безопасны для нагрева, если делать все по инструкции производителя.

Также один из самых популярных мифов гласит, что еда из микроволновки вызывает рак. Но все эти опасения безосновательны. Фактические данные экспертов показывают, что нет никакой связи между использованием микроволновки и повышенным риском возникновения онкологии. Гораздо важнее, что именно разогревается в ней. Так, необходимо прочитать этикетку, прежде чем положить продукт в СВЧ-печь, а также стараться снизить уровень сахара, жира и соли в рационе.