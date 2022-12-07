Шесть «тихих убийц», которые есть в каждой спальне

Казалось бы, «мой дом — моя крепость». И в этой крепости ты больше всего уверен, ведь ты в ней убираешься, ты её обустраиваешь. И тем не менее вредные вещества, аллергены и микробы подстерегают повсюду, даже в самых чистых местах нашего дома. Специалисты предупредили об опасностях от тех предметов нашего быта, о которых вы даже не подозревали. Спойлер: вы спите с ними каждую ночь.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

В постели мы проводим примерно треть нашей жизни. Поэтому спальня должна быть чуть ли не самым безопасным, если не стерильным местом. Однако люди попросту могут не знать, что некоторые вещи со временем превращаются в настоящие бомбы замедленного действия.

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Например, матрас. Если ваш матрас изготовлен из натуральных или органических материалов, то, вероятнее всего, в нём есть целая смесь химических веществ, которые работают в качестве антипирена. Постоянный контакт с таким веществом для человека может оборачиваться постоянными головными болями, головокружением. Учёные также выявили, что воздействие антипиренов может повлиять на нервную и репродуктивную системы организма, функции печени и щитовидной железы и эндокринную систему. Некоторые антипирены также связаны с раком.

Чтобы снизить риски, нужно делать в комнате влажную уборку, устраивать проветривание (даже в мороз), протирать пыль.

Подушки считаются чуть ли не рассадником грибков. Их споры находятся в воздухе, но размножаются в тёплых и влажных местах. Важно не спать на подушке с мокрыми волосами, особенно если вы страдаете астмой или синуситом.

Важно использовать подушки, которые можно стирать. Ну или просто нужно регулярно их чистить. К тому же не надо забывать также менять наволочки на подушке не реже чем раз в неделю.

А знали ли вы, что светильники и энергосберегающие лампочки могут вызвать повреждение кожи? Исследования учёных показали, что компактные люминесцентные лампы излучают ультрафиолетовый свет, который может привести к повреждению кожи и покраснению. А мерцание таких ламп может вызвать головные боли. Чтобы снизить риски, эксперты посоветовали не использовать энергосберегающие лампы для ночников, настольных и прикроватных осветительных приборов, в непосредственной близости от которых вы проводите много времени.

Наверное, каждый второй человек засыпает с телефоном у головы, просто ставя его на зарядку. А ведь зарядные устройства вполне могут вызвать бессонницу. Дело в том, что переменный ток, который «заряжает» наш телефон и питает будильник, может помешать процессам в работе нашей нервной системы и вызвать реальные сбои в организме. Лучше использовать зарядки для телефона и других гаджетов подальше от места, где вы спите.

В каждом доме есть радиатор отопления (проще говоря — батареи). И мало кто может похвастаться, что он его протирает каждую неделю. Да даже каждый месяц. Только на корпусе радиаторов скапливается добротный слой пыли. Да, мы его не видим, но дышим же им. А такие регулярные ингаляции способны вызывать различные проблемы со здоровьем, особенно при контакте с другими соединениями. Если регулярно не чистить радиаторы, на их обратной стороне скапливается огромное количество пыли и она распространяется по всему дому. Поэтому как бы тщательно вы ни мыли всё и вся, если вы игнорируете радиаторы, то ваши труды бесполезны.

Ну и королями среди пылесборников можно справедливо назвать ковры. Помимо пыли, они также могут быть рассадниками аллергенов и вредоносных микроорганизмов. Ворсистые ковры в доме, особенно если их не пылесосить и не выбивать, увеличивают риск развития астмы, аллергии и других заболеваний.