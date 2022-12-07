Эксперт раскрыла причины сквозняков

Если в квартире появились сквозняки стоит проверить уплотнители окон, а также наличие зазоров вокруг люстр в натяжных потолках, разболтанных розеток и подоконников, объяснила в беседе с Life эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктория Мустафина. По ее словам, воздух у окна обычно охлаждается быстрее, чем у стен, из-за чего возникает активная циркуляция воздушных масс, которая и приводит к сквознякам.