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11 минут назад

Эксперт Мустафина: сквозить может из разболтанных розеток и натяжных потолков

Газета.Ru

Если в квартире появились сквозняки стоит проверить уплотнители окон, а также наличие зазоров вокруг люстр в натяжных потолках, разболтанных розеток и подоконников, объяснила в беседе с Life эксперт направления «Дом» онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктория Мустафина. По ее словам, воздух у окна обычно охлаждается быстрее, чем у стен, из-за чего возникает активная циркуляция воздушных масс, которая и приводит к сквознякам.

Эксперт раскрыла причины сквозняков
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Проверить следует и щели вокруг светильников и обработать их термостойким или огнеупорным герметиком. Заменить уплотнители на дверях, если они износились, а на замочную скважину закрепить плотную насадку. Последним штрихом в борьбе со сквозняками могут стать тяжелые шторы, которые создадут препятствие для холодного воздуха от окна», — отметила эксперт.

Также эксперт посоветовала установить под подоконник батарею отопления или обогреватель, чтобы преградить путь потокам холодного воздуха.

Ранее кандидат медицинских наук, врач лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская заявляла, что проветривать помещения необходимо даже в холодное время года, поскольку свежий воздух удаляет частицы пыли и избавляет от возбудителей вирусных заболеваний.

Дом и сад,Виктория Мустафина,
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