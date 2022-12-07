Реальные отзывы: стоит ли покупать керамические ножи

Многие из нас привыкли пользоваться обыкновенными стальными ножами, однако некоторые хозяйки уверены, что керамические ножи обладают бОльшим количеством плюсов. "Рамблер" решил разобраться, в чем недостатки и достоинства ножей из такого материала и что о них думают те, кто уже отказался в пользу них от стальных.
Для изготовления керамических ножей используется окись циркония. Этот материал отличается высокой термостойкостью и твердостью. Также его плюсом можно считать тот факт, что он не вступает в реакцию с большинством кислот и щелочей.
Основные достоинства керамических ножей и их превосходство над стальными в том, что они лучше режут, ни них не видно царапин, легче моются и дольше остаются острыми.
Однако есть и то, в чем керамика уступает стали. Например, такие ножи чаще ломаются – они не терпят нагрузок на излом, так же, как и не годятся для работы с замороженными или твердыми продуктами. Этими ножами не стоит резать на стеклянных или керамических разделочных досках – они могут не выдержать ударов. Помимо этого стоит учитывать, что их не всегда можно мыть в посудомоечной машине, а для их заточки понадобится специальная точилка.
Эти ножи якобы самозатачивающиеся, но со временем ножи всё же стали немного тупее. А с самым маленьким ножом вообще беда случилась. Мало того, что он пожелтел, ещё и отпал кусочек пластика на ручке. А из-за этого нож развалился на две части. Такого поворота я вообще не ожидала. А что говорить про два ножа большего размера, то один из них также пожелтел, так как им пользуемся чаще всего. И на всех ножах на лезвии появились мелкие зазубрины. Конечно качество оставляет желать лучшего. И как мне кажется, то своих денег они не стоят. Не знаю сколько они ещё прослужат, но за один год они сильно износились. Поэтому качество на троечку.
Все режут отлично, справляются без проблем с колбасой, сыром, помидорами и свежим мягким хлебом. Использую их около полу-года, лезвия не крошатся как я читал в отзывах про другие бюджетные керамические ножи, но все же не обошлось без ложки дегтя. У всех 4-х ножей сломались кончики, может быть это и не заводской дефект, а неправильное использование, но они проживут дома не далее чем до лета, когда я их отправлю на дачу. У самого маленького есть небольшой люфт в ручке, это точно заводской брак, но за эти деньги проблема терпимая. Материал лезвия белый, если разрезать, например, морковь, краситель остается и довольно сложно его отмыть.
Люблю керамические ножи! Но ими нужно уметь пользоваться. Я режу ими все, начиная от хлеба и заканчивая мясом. Это очень здорово, что есть возможность пользоваться долгое время и не думать о том, что они затупятся и их нужно будет точить. Этот набор я покупала уже несколько раз, потому что он очень хороший, качественный. Но муж постоянно прикладывает большое усилие и лезвие просто напросто не выдерживает и ломается у корешка, либо сам кончик. Я ни разу не сломала, за все время пользования керамическими ножами. Овощи резать – одно сплошное удовольствие, всегда остроту заточки ножа проверяйте на помидоре. Кстати, последнему набору уже почти год, ножи такие же острые и муж еще ни один не сломал!