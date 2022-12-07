Реальные отзывы: стоит ли покупать керамические ножи

Эти ножи якобы самозатачивающиеся, но со временем ножи всё же стали немного тупее. А с самым маленьким ножом вообще беда случилась. Мало того, что он пожелтел, ещё и отпал кусочек пластика на ручке. А из-за этого нож развалился на две части. Такого поворота я вообще не ожидала. А что говорить про два ножа большего размера, то один из них также пожелтел, так как им пользуемся чаще всего. И на всех ножах на лезвии появились мелкие зазубрины. Конечно качество оставляет желать лучшего. И как мне кажется, то своих денег они не стоят. Не знаю сколько они ещё прослужат, но за один год они сильно износились. Поэтому качество на троечку.