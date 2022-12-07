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43 минуты назад

Эксперт объяснила, почему кошки спят в ногах у человека

Нижегородская правда

Кошки не просто так приходят спать в ноги к человеку. Причины такого поведения объяснила РИАМО фелинолог и основатель питомника Russicats Светлана Пономарева.

Эксперт объяснила, почему кошки спят в ногах у человека
Фото: Нижегородская правдаНижегородская правда

Ложиться в ноги к человеку кошки могут по нескольким причинам.

Во-первых, так они хотят получить внимание своего хозяина. Во-вторых, согреться, так как температура тела кошки на 2 – 2,5 градуса выше, чем у человека. По этой причине животному сложнее получать тепло. Третий фактор — это тактильный контакт.

«Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками», — рассказала Светлана Пономарева.

Кроме того, домашние питомцы могут ложиться на человека, чтобы почувствовать комфорт и безопасность или же получить внимание от хозяина.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что акция по сбору кормов для животных продлится в Нижнем Новгороде до 6 декабря.

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