Эксперт объяснила, почему кошки спят в ногах у человека

Кошки не просто так приходят спать в ноги к человеку. Причины такого поведения объяснила РИАМО фелинолог и основатель питомника Russicats Светлана Пономарева.

Фото: Нижегородская правда Нижегородская правда

Ложиться в ноги к человеку кошки могут по нескольким причинам.

Во-первых, так они хотят получить внимание своего хозяина. Во-вторых, согреться, так как температура тела кошки на 2 – 2,5 градуса выше, чем у человека. По этой причине животному сложнее получать тепло. Третий фактор — это тактильный контакт.

«Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками», — рассказала Светлана Пономарева.

Кроме того, домашние питомцы могут ложиться на человека, чтобы почувствовать комфорт и безопасность или же получить внимание от хозяина.