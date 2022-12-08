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27 минут назад

Как сохранить тепло в квартире, если отключили отопление: инструкция

РИА "ФедералПресс"

«ФедералПресс» подготовил инструкцию, как не замерзнуть в квартире при остывших батареях.

Как сохранить тепло в квартире, если отключили отопление
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Традиционные способы

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Электрический обогреватель

Самый распространенный способ согреться в холодной квартире с выключенным центральным отоплением – включить электрический обогреватель. В настоящее время на рынке представлено большое количество моделей разных модификаций и на любой бюджет.

Теплые вещи и одеяла

Если батареи в квартире остыли, следует позаботиться о теплых вещах для домочадцев – шерстяные носки, вязаные кофты, теплые халаты и штаны. На ночь эксперты рекомендуют укрываться несколькими одеялами. Это поможет организму сохранить тепло и не простыть.

Грелка

Чтобы уснуть в холодную ночь во время коммунальных аварий, рекомендовано использовать грелки. В нее следует налить горячей воды (но не кипятка), плотно закрыть и положить на кровать. Уже через пять минут постель станет комфортной температуры. Если дома нет грелки, быстро согреть кровать помогут пластиковые бутылки. Можно также приобрести электрические одеяло и простынь.

Маленькие хитрости

Также некоторые местные жители делятся необычными лайфхаками, как согреться в квартире без отопления.

Переселение

Опытные хозяйки рекомендуют во время коммунальных аварий проводить «оптимизацию». Всем жильцам квартиры они советуют ночевать в одной комнате, дверь в которую нужно закрыть или завешать одеялом. Скопление людей на маленьком пространстве поможет сохранить тепло и выработать дополнительное.

Также как дополнительный источник для взаимного согревания можно использовать домашних любимцев. В отличие от грелки или бутылки с горячей водой, которые через время остынут, домашние любимцы будут греть ноги владельца беспрерывно. Два в одном

Также в холодной квартире рекомендуется чаще употреблять горячую пищу и чай. Это поможет организму выдержать испытания, а жар от духовок и плит даст дополнительный источник тепла.

Эксперты советуют не спешить закрывать дверцу духовки после приготовления пищи, чтобы тепло «перебралось» в квартиру.

Водяная баня

Когда в квартире холодно, полезно после принятия душа или ванны оставлять двери открытыми. Теплый влажный воздух, созданный горячей водой, поможет повысить температуру в соседних помещениях.

От заката до рассвета

Эксперты советуют при холодных батареях держать шторы открытыми. Дело в том, что оконное стекло пропускает солнечный свет. Он проникает в комнату и, отображаясь от светлых стен, рассеивается по квартире, что дает один-два градуса тепла днем.

Ночью наоборот окна становятся врагом тепла. Поэтому в темное время суток лучше закрывать окна плотными шторами. Если их нет, можно использовать для этого старые покрывала и одеяла.

Дом и сад,
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