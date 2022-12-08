Дизайнер рассказала, как покрасить кухню, чтобы похудеть

Цвет стен может влиять на аппетит. Об этом в беседе «Газетой.Ru» сообщила дизайнер сети гипермаркетов для дома и сада OBI Анастасия Ливерко.

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По словам специалиста, снижают уровень аппетита синий и голубой цвета. Это связано с тем, что в мозге не возникает цветовых ассоциаций с продуктами, объяснила она. Также эксперт рекомендует обратить внимание на классический черный оттенок.

Чтобы, наоборот, пробудить аппетит, дизайнер советует присмотреться к ярким цветам: красному, желтому, оранжевому. Не стоит также пренебрегать зеленым и белым, если есть потребность потреблять больше продуктов.