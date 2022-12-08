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2 часа назад

Дизайнер рассказала, как покрасить кухню, чтобы похудеть

Рамблер

Цвет стен может влиять на аппетит. Об этом в беседе «Газетой.Ru» сообщила дизайнер сети гипермаркетов для дома и сада OBI Анастасия Ливерко.

Дизайнер рассказала, как покрасить кухню, чтобы похудеть
Фото: pixabay.compixabay.com

По словам специалиста, снижают уровень аппетита синий и голубой цвета. Это связано с тем, что в мозге не возникает цветовых ассоциаций с продуктами, объяснила она. Также эксперт рекомендует обратить внимание на классический черный оттенок.

Ошибки в интерьере, которые портят вашу кухню

Чтобы, наоборот, пробудить аппетит, дизайнер советует присмотреться к ярким цветам: красному, желтому, оранжевому. Не стоит также пренебрегать зеленым и белым, если есть потребность потреблять больше продуктов.

Ранее мы писали про то, как сделать красивый интерьер при минимальном бюджете.

Дом и сад,
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