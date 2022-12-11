Как очистить воду без фильтра в домашних условиях

Иногда бывает крайне необходимо быстро очистить воду, а фильтра прямо сейчас у вас под рукой нет. Досадно, но выход из ситуации есть.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно очистить воду без фильтра.

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Что важно знать

Все перечисленные способы имеют право на жизнь, но только лишь как временные. Для постоянного использования лучше всего купить фильтр, так вы будете уверены, что пьете чистую воду.

Шаг номер ноль. Отстаивание воды

Прежде чем заниматься ее очищением, воде нужно дать отстояться. Это нужно для того, чтобы испарился хлор и другие летучие соединения, если они присутствовали в воде.

Затем воду нужно перелить в другую емкость, но не всю. Часть опасных веществ осядет в нижние слои, поэтому примерно четверть объема нужно не переливами в другой кувшин, а просто вылить.

Способ номер один: замораживание

Для тех, у кого есть время, но нет желания выполнять, какие бы то ни было еще действия. Наливаете воду в кастрюлю или тазик и выставляете на мороз. Лучше если вода будет замерзать медленно. Оптимальной считается температура воздуха около минус пяти градусов по Цельсию. Не забывайте периодически проверять, как идет процесс. Как только образуется кусок льда примерно из половины всей воды, его нужно переложить в другую емкость и занести в тепло. А оставшуюся воду нужно слить, так как в ней будут вредные примеси и другие не нужные организму вещества.

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Если сильно сомневаетесь в качестве воды, цикл заморозки можно повторить еще раз. Так вы еще сильнее снизите концентрацию опасных веществ, которые могут содержаться в воде. Но имейте в виду, что таким образом у вас останется лишь четверть от первоначального объема. А значит замораживать нужно сразу много, например, взяв для этого пятилитровую кастрюлю.

Способ номер два: активированный уголь

Еще один способ — изготовление фильтра своими руками. Вам понадобится:

Бутылка с обрезанным дном

Канистра для воды или бутылка покрупнее

Бинт или марля

Активированный уголь

Дальше порядок действий такой:

В бутылку с отрезанным дном кладете сначала кусок марли или бинт, сложенные в несколько слоев — не менее восьми. Кстати, с этой целью можно использовать и респираторы. На тканевый слой положите активированный уголь. Для этого возьмите не менее двадцати таблеток и слегка их растолките. Установите бутылку в пятилитровую канистру или бутылку более крупного объема, для удобства можно обрезать горлышко, здесь нужно ориентироваться на бутылку с фильтром, и отрезать ровно столько, чтобы получилась устойчивая конструкция. После этого наливаете воду в верхнюю бутылку с фильтром и ждете. Когда вся вода просочится, ее можно будет пить.

Такой способ работает и на природе. Если вы идете в поход и планируете пить воду из речки, заранее побеспокоитесь о том, чтобы взять с собой все необходимое. Кстати, такой фильтр можно и даже нужно усилить, положив сверху слой травы и присыпав ее слоем мелких камней.

Какие способы использовать не рекомендуется

Существует еще масса способов, которые используются для очищения воды. Среди них:

Серебряная ложка

Шунгит

Кремний

Предлагается все это просто добавлять в воду и пить ее дня через три или четыре. На самом деле шунгит и кремний можно использовать, но как дополнительный фильтр для механического очищение воды от относительно крупных частиц. Если вы просто добавите эти минералы в воду, чуда не произойдет.

Серебряная ложка — дань традиции. Всерьез рассчитывать на то, что с ее помощью можно непригодную для питья воду сделать пригодной не приходится.

Какой выбрать фильтр

Действительно ни один из перечисленных способов не очистит воду так, как это сделает самый простой и дешевый фильтр для воды. Поэтому можно взять фильтр-кувшин и пользоваться им, не забывая вовремя менять картриджи.

Еще один вариант — фильтры, которые устанавливаются под раковиной. Вода подается через отдельный кран. Хотя в современных моделях смесителей уже предусмотрен вывод для питьевой воды.

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