Чем пахнет счастье: выбираем правильный аромат для дома

Ученые доказали, что именно запахи незримо влияют на атмосферу вашего жилища.

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Если по-научному

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Ученые давно доказали тесную связь между нашими эмоциями и ароматами. Никакой мистики в тут нет: это происходит из-за строения нашего мозга, в котором центры, где формируются эмоции, и обонятельные рецепторы расположены очень близко друг к другу. Поэтому определенные парфюмерные ноты или просто ароматы способны «объединить» эти центры, создавая определенное настроение.

Еще одно интересное научное открытие состоит в том, что именно запахи вызывают самые яркие воспоминания — за это отвечают нейронные связи между гиппокампом и органом обоняния. Получается, что правильный аромат способен не только вызвать приятные ассоциации, но и по-настоящему вернуть вас в моменты счастья или детства — что для кого-то одно и то же. Вот почему на атмосферу в вашем доме во многом влияют именно запахи. Поэтому так важно выбрать правильные.

С чистого листа

Впрочем, начинать надо не с выбора парфюма для дома, а с изучения самого дома. Вы замечали, какое раздражение вызывают духи, которые вам не подходят, или неприятный запах? Если аромат преследует долго, то со временем наше обоняние притупляется, сознательно мы перестаем его замечать, однако подсознательно в этом помещении все равно автоматически портится настроение. Поэтому сначала проведите ревизию, постарайтесь выяснить, нет ли в вашей квартире источников ароматов, которые ухудшают ваш эмоциональный фон, а то и вовсе неприятны. Для этого надо вооружиться банкой натуральных кофейных зерен, сначала нюхать ее, и только после этого — каждый уголок своего жилища (да-да, все как в парфюмерном отделе). Если вы этого не сделаете, то даже очень хороший аромат для дома будет лишь заглушать тот, неприятный, запах, что иногда раздражает еще сильнее.

Ароматы, как уже говорилось выше, не только создают нужное впечатление перед гостями, но и влияют на психоэмоциональное состояние

Форма имеет значение

Прежде чем выбрать тот самый парфюм, необходимо определиться с его форматом. Конечно, самым ходовым являются диффузоры. Ароматические флаконы с палочками — это не только духи для помещения, но и стильная деталь интерьера. Однако помните, что такой формат подразумевает ароматизацию 24 на 7.

Если не любите постоянство, то попробуйте формат спрея, который позволит менять парфюмерную композицию в зависимости от потребностей и настроения. Это удобно, потому что такой флакончик можно брать с собой — например, на работу, в машину или даже в отпуск.

Ароматические свечи — еще один вариант, если использовать аромат хочется временами. Ну и отличный способ создать романтическое настроение.

Ароматерапевты часто предлагают «гармонизировать» свой дом эфирными маслами, однако помните, что для этого нужно тщательно изучить все правила их использования и меры предосторожности.

Кстати, о гармонии…

Ароматы, как уже говорилось выше, не только создают нужное впечатление перед гостями, но и влияют на психоэмоциональное состояние. Поэтому важно, чтобы они вам подходили.

Для кого:

Меланхолики ранимы и остро переживают неудачи, поэтому им показаны «жизнерадостные» ароматы: цветы, цитрусы, нотки свежести. Это взбодрит.

А холериков, наоборот, лучше успокоить. Их вспыльчивость и возбудимость нейтрализуют легкие травяные или сандаловые ароматы.

Сангвиники всегда стремятся к равновесию и умиротворению, им подойдут ноты сандала и амбры.

А флегматикам всегда не хватает ярких эмоций — это легко компенсируют фруктовые нотки.

Для чего:

Для рабочей атмосферы отлично подойдут запахи лимона, розмарина, скошенной травы или кофе — они стимулируют активность головного мозга и снимают усталость.

Расслабиться и избавиться от тревожных мыслей после тяжелого трудового дня помогут ароматы жасмина, лаванды и мяты.

Для вечера с любимым человеком выбирайте ароматы с нотками мускуса, амбры, пачулей — они считаются универсальными афродизиаками.