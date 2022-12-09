Как правильно стирать пуховик в стиральной машине и вручную

Стирать пуховик страшно, но нужно. Конечно, есть риск испортить вещь, но, если знать, что и в какой последовательности делать, все получится отлично.

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«Рамблер» рассказывает, как правильно постирать пуховик, чтобы вернуть ему первоначальный внешний вид и продлить срок службы.

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Изучаем этикетку

В первую очередь необходимо выяснить, с чем мы имеем дело. Что смотрим:

Состав ткани, из которой изготовлен пуховик,

Наполнитель, который используется для утепления.

В зависимости от того, из каких материалов изготовлен пуховик, нужно выбирать средство для стирки.

Выбираем средство для стирки пуховика

Идеальный вариант — специальное жидкое средство для стирки мембранных тканей и пуховиков с наполнителем из натурального пуха. Если наполнитель из синтетического волокна, а ткань не мембранная, то вполне можно обойтись обычным жидким средством для стирки. Порошок использовать не рекомендуется, так как он хуже вымывается и может оставлять разводы.

Готовим пуховик к стирке

Проверьте карманы, выньте мусор, деньги и все остальные мелкие предметы, которые наверняка вам попадутся. Если в карманах найдутся дырки, их нужно зашить. Снимите меховую опушку, если она есть и снимается. Самые загрязненные места — рукава, карманы, воротник — стоит предварительно намылить хозяйственным мылом. Обязательно выверните пуховик наизнанку и застегните все молнии. Так вы сохраните внешний вид ткани на лицевой стороне и молнии в рабочем состоянии.

Устанавливаем правильный режим стирки

Проще всего стирать пуховик в стиральной машине. Но температура должна быть не выше 30 градусов по Цельсию. Если машинка позволяет выбрать режим стирки пуховиков и курток, выбирайте его. Но также подойдет деликатный режим или режим ручной стирки — у разных производителей они называются по-разному, но суть одна и та же. Проследите также, чтобы отжим на не более чем 600 оборотах, иначе можно испортить ткань, а наполнитель начнет вылезать наружу.

Добавляем шарики

Можно купить специальные шарики для стирки, а можно взять теннисные мячи. На короткий пуховик достаточно будет три-четыре, а на длинный — пять-шесть мячиков. Они не дадут наполнителю сбиться в комок.

Сушим

Самое главное — не сушить феном, утюгом или на батарее. Ткань будет сохнуть не равномерно и появится разводы. Лучше вывернуть пуховик на лицо, хорошо встряхнуть и повесить на плечики. Также можно разложить пуховик на напольной сушилке. Если сушильная машина, воспользуйтесь ей, но только выбирайте минимальную температуру и самый щадящий режим.

Как стирать пуховик вручную

Если пуховик не слишком сильно испачкался, а у вас есть желание и силы, постирать можно и руками. Правила те же:

Не слишком горячая вода — до 30 градусов по Цельсию.

Не слишком интенсивная стирка — не нужно тереть руками изо всех сил, возьмите мягкую щетку или даже губку.

Жидкое средство для стирки.

Намочите пуховик, намыльте самые загрязненные места, оставьте на 20-30 минут, затем слегка потрите с помощью щетки или губки, осторожно смойте мыло и хорошо прополощите в чистой проточной воде. Отожмите руками, но не скручивайте, и повесьте над ванной, чтобы вода стекла. Досушивать можно в любом месте, но только не у батареи и других отопительных приборов. Время от времени взбивайте пуховик руками, чтобы наполнитель просушивался равномерно.

Если есть пятна

В этом случае проще отнести в химчистку. Но если загрязнения не слишком сильные можно попробовать справиться с ними самостоятельно. Например, тональный крем с воротника легко уберет мицеллярная вода, а жирные пятна можно убрать с помощью нашатырного спирта и любого абсорбента вроде крахмала, талька или соды.