Как украсить елку, чтобы Кролик принес удачу

В 2023 году Тигр передает власть Кролику — именно это милое, тихое и нежное животное будет править следующим астрологическим периодом.

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Говорят, что Черный водяной кролик может стать вашим пушистым покровителем, который поможет привлечь удачу, построить гармоничные отношения и привлечь финансовый успех. Но для этого необходимо правильно подобрать цвета в украшении дома и елки, а также в новогоднем наряде.

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Елка – самый главный символ Нового года. И важно правильно подобрать цвет, чтобы «Кролик» пришел к вам в гости.

Вы можете украсить елку украшениями разных оттенков, но, конечно же, избегайте кислотных цветов. Повесьте на елку шишки, имбирные пряники и конфеты. Пусть они будут в образе главного животного года. Так как Кролик любит блестки, попробуйте украсить елку гирляндами, мишурой — она должна сиять.

Цвета в год кролика

Самыми лучшими цветами для украшения елки на Новый год 2023 будут:

белый;

черный;

синий;

оранжевый;

красный;

серый.

Больше всего кролик любит два из них – синий (недаром символ наступающего года называется Вода!) и красный, который символизирует страсть (а кролики считаются очень ласковыми животными).

Избегайте желтого и коричневого цветов. Используйте эти цвета экономно, так как эти цвета считаются несчастливыми в год Кролика.

Можно использовать вместе красный и синий – такое контрастное сочетание выглядит очень эффектно. Но допустим и другой вариант: взять за основу любимый цвет Кролика и дополнить его другими. К синему отлично подойдут пастельные тона и серебристый, красный будет эффектно смотреться в сочетании с белым, зеленым и золотым.

Теперь поговорим о том, чего следует избегать в этом году. Во-первых, все кислотные неестественные оттенки — кролик их терпеть не может.

Избегайте также желтого и коричневого цветов, потому как они считаются несчастливыми в год Кролика.

Какие игрушки понравятся кролику и привлекут удачу

Очевидно, кролики любят все натуральное, поэтому старайтесь избегать пластиковых украшений или свести их к минимуму. Если вам нужен был повод пополнить свою коллекцию елочных игрушек, то вот она – в этом году удачу принесут украшения, сделанные из дерева, бумаги, папье-маше и ткани.

Вместо гирлянды можно использовать шелковые ленты: этот прием дизайнеры советуют использовать уже не первый год — он придает елке особенно утонченный вид.

Не стоит выбирать елочные игрушки с изображением хищников — медведей, волков и тигров — в этом году лучше оставить в коробке, чтобы не спугнуть Кролика.

При оформлении квартиры придерживайтесь тех же правил, что и при украшении елки – используйте как можно больше натуральных материалов и отдавайте предпочтение украшениям синего и красного цвета.