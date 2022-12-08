Как украсить елку, чтобы Кролик принес удачу

В 2023 году Тигр передает власть Кролику — именно это милое, тихое и нежное животное будет править следующим астрологическим периодом.
Говорят, что Черный водяной кролик может стать вашим пушистым покровителем, который поможет привлечь удачу, построить гармоничные отношения и привлечь финансовый успех. Но для этого необходимо правильно подобрать цвета в украшении дома и елки, а также в новогоднем наряде.
Елка – самый главный символ Нового года. И важно правильно подобрать цвет, чтобы «Кролик» пришел к вам в гости.
Вы можете украсить елку украшениями разных оттенков, но, конечно же, избегайте кислотных цветов. Повесьте на елку шишки, имбирные пряники и конфеты. Пусть они будут в образе главного животного года. Так как Кролик любит блестки, попробуйте украсить елку гирляндами, мишурой — она должна сиять.
Самыми лучшими цветами для украшения елки на Новый год 2023 будут:
Больше всего кролик любит два из них – синий (недаром символ наступающего года называется Вода!) и красный, который символизирует страсть (а кролики считаются очень ласковыми животными).
Избегайте желтого и коричневого цветов. Используйте эти цвета экономно, так как эти цвета считаются несчастливыми в год Кролика.
Можно использовать вместе красный и синий – такое контрастное сочетание выглядит очень эффектно. Но допустим и другой вариант: взять за основу любимый цвет Кролика и дополнить его другими. К синему отлично подойдут пастельные тона и серебристый, красный будет эффектно смотреться в сочетании с белым, зеленым и золотым.
Теперь поговорим о том, чего следует избегать в этом году. Во-первых, все кислотные неестественные оттенки — кролик их терпеть не может.
Избегайте также желтого и коричневого цветов, потому как они считаются несчастливыми в год Кролика.
Очевидно, кролики любят все натуральное, поэтому старайтесь избегать пластиковых украшений или свести их к минимуму. Если вам нужен был повод пополнить свою коллекцию елочных игрушек, то вот она – в этом году удачу принесут украшения, сделанные из дерева, бумаги, папье-маше и ткани.
Вместо гирлянды можно использовать шелковые ленты: этот прием дизайнеры советуют использовать уже не первый год — он придает елке особенно утонченный вид.
Не стоит выбирать елочные игрушки с изображением хищников — медведей, волков и тигров — в этом году лучше оставить в коробке, чтобы не спугнуть Кролика.
При оформлении квартиры придерживайтесь тех же правил, что и при украшении елки – используйте как можно больше натуральных материалов и отдавайте предпочтение украшениям синего и красного цвета.
И, конечно же, не забудьте расставить по дому фигурку зайчика – выберите понравившуюся, чтобы можно было оставлять ее на полке круглый год, чтобы удача не покидала ваш дом.