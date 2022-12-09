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40 минут назад

Фелинолог объяснила, почему кошки спят в ногах хозяев

Реальное время

Большинство кошек спят в ногах у своего хозяина. Почему так происходит, рассказала фелинолог, эксперт ICU по всем породам, основатель питомника Russicats Светлана Пономарева, передает DailyMoscow.

Фелинолог объяснила, почему кошки спят в ногах хозяев
Фото: Реальное времяРеальное время

Температура тела кошки ниже, чем у человека, на 2—2,5 градуса, отметила эксперт, из-за чего им сложнее согреваться. Желание получить тепло, внимание и тактильный контакт — основные причины сна животного рядом с человеком.

"Кошки спят не только в ногах хозяина, но и на голове, у живота и за спиной. Это банальное желание тепла и тактильного контакта — одного из способов общения между кошками", — добавила Пономарева.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев назвал причины лая собак. В первую очередь лай — это способ общения.

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Дом и сад,Владимир Голубев,
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