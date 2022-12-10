Как выбрать хороший матрас

На рынке представлены различные матрасы и их виды.

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Проще говоря, посетите салон и лягте на матрас. И не скованно, лежа на спине (если только вы так не спите). Тестирование матраса должно показать вам, будет ли вам комфортно на нем. Приспосабливается ли матрас к телу и в какой степени он разгружает отдельные точки. Выбирайте матрас на свой рост — его длина должна быть мин. на 20 см больше вашего роста, а ширина должна быть мин. 90 см на человека. Используйте его в гостиной. Также не забудьте после теста спросить, на каком каркасе матрас (чтобы потом не оказалось, что по ощущениям его твердость явно меняется).

Латексные матрасы — идеальная поддержка и антиаллергенные свойства

Латексные матрасы — это высококлассные решения, отличающиеся необычайной гибкостью. Они идеально облегают тело и обеспечивают ему достаточную поддержку. Они идеально подходят для аллергиков, поскольку устойчивы к грибкам и бактериям. Внутри есть сеть микропор, которые обеспечивают правильную циркуляцию воздуха и предотвращают перегрев тела. Они гарантируют высокую гигиену сна и устраняют проблему потливости.

Не покупайте матрас легкомысленно

Не решайтесь на покупку только потому, что продавец убедителен, или после того, как вы провели 10 минут на тестовом стенде, вам было комфортно. Вы будете лежать на матрасе по несколько часов каждый день. 10 минут, проведенных в салоне, не являются достаточным испытанием. Тем более, что если у вас до сих пор были неподходящие матрасы, вам будет комфортно на каждом новом. Сколько времени вам нужно провести на матрасе, прежде чем вы примете решение? Не менее 30-45 минут. Тестируйте, проверяйте, экспериментируйте. А если вы покупаете матрас для двуспальной кровати, проверьте также, как материал передает вибрации и не начинает ли иногда, когда вы переворачиваетесь на бок, человек рядом с вами прыгать всем телом.

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