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1 час назад

Красота и экологичность: выбираем новогоднюю ёлку

СОВА

Искусственная ель считается выгоднее, так как она предназначена для многоразового использования. С живой будет больше хлопот - иголки осыпаются, всегда нужно держать пылесос где-то рядом.

Красота и экологичность: выбираем новогоднюю ёлку
Фото: СОВАСОВА

Настоящую хвойную красавицу можно найти на ярмарках, но при ней обязательно должен быть документ, подтверждающий законность продажи. С искусственной легче, например, можно заказать на маркетплейсах.

Но важно бережно ее использовать. При этом как натуральное дерево - самый экологичный вариант. К тому же хвойные растения дезинфицируют воздух и укрепляют иммунитет, пишет портал "

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