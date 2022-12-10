Красота и экологичность: выбираем новогоднюю ёлку

Искусственная ель считается выгоднее, так как она предназначена для многоразового использования. С живой будет больше хлопот - иголки осыпаются, всегда нужно держать пылесос где-то рядом.

Фото: СОВА СОВА

Настоящую хвойную красавицу можно найти на ярмарках, но при ней обязательно должен быть документ, подтверждающий законность продажи. С искусственной легче, например, можно заказать на маркетплейсах.