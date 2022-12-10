Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+4° в 
USD 62.38EUR 65.84
Войти в почту
1 час назад

Как вырастить зелень чеснока прямо у себя на подоконнике

Крестьянская жизнь

В сезон простуд, когда иммунитету очень нужна поддержка, на помощь придет свежий чеснок, выращенный на подоконнике.

Как вырастить зелень чеснока прямо у себя на подоконнике
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Опытные огородники рекомендуют взять емкость глубиной не более 20 см – этого вполне достаточно для небольшой корневой системы чеснока. Чтобы урожай был богатым, его лучше также сажать в почвосмесь. Это может быть готовая почва для комнатных растений или грунт для рассады.

В горшок чеснок сажают следующим образом:

на дно нужно выложить слой дренажа (керамзит, битый кирпич и даже яичная скорлупа);

до половины горшка заспать приготовленный грунт. Добавить в него любое предназначенное для лука и чеснока комплексное удобрение;

зубчики чеснока очистить от кроющих чешуй;

поместить их в землю острым концом вверх, чтобы примерно треть зубчика находилась над поверхностью почвы;

при посадке между зубками должно быть выдержано расстояние примерно в 3–4 см;

чеснок следует увлажнить, а после этого поставить в прохладное место с температурой 16–18 °С.

Когда появятся ростки, емкость переносят на южный подоконник, чтобы температура вокруг была в районе 18–23 °С.

Чесноку для нормального роста требуется световой день длительностью минимум 8 часов, поэтому зимой потребуется включение дополнительной подсветки. Подкормки ему не нужны, потому что достаточно тех питательных веществ, которые находились в грунте при посадке.

Как только перья чеснока вырастут зимой до 15–20 см, их можно срезать и употреблять в пищу. Обычно это происходит через 25–30 дней.

Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители