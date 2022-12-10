Как вырастить зелень чеснока прямо у себя на подоконнике

В сезон простуд, когда иммунитету очень нужна поддержка, на помощь придет свежий чеснок, выращенный на подоконнике.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные огородники рекомендуют взять емкость глубиной не более 20 см – этого вполне достаточно для небольшой корневой системы чеснока. Чтобы урожай был богатым, его лучше также сажать в почвосмесь. Это может быть готовая почва для комнатных растений или грунт для рассады.

В горшок чеснок сажают следующим образом:

на дно нужно выложить слой дренажа (керамзит, битый кирпич и даже яичная скорлупа);

до половины горшка заспать приготовленный грунт. Добавить в него любое предназначенное для лука и чеснока комплексное удобрение;

зубчики чеснока очистить от кроющих чешуй;

поместить их в землю острым концом вверх, чтобы примерно треть зубчика находилась над поверхностью почвы;

при посадке между зубками должно быть выдержано расстояние примерно в 3–4 см;

чеснок следует увлажнить, а после этого поставить в прохладное место с температурой 16–18 °С.

Когда появятся ростки, емкость переносят на южный подоконник, чтобы температура вокруг была в районе 18–23 °С.

Чесноку для нормального роста требуется световой день длительностью минимум 8 часов, поэтому зимой потребуется включение дополнительной подсветки. Подкормки ему не нужны, потому что достаточно тех питательных веществ, которые находились в грунте при посадке.