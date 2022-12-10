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1 час назад

Как вычислить основные болезни у спатифиллума

Крестьянская жизнь

Растение спатифиллум в народе часто называют «женским счастьем». Но что делать, если этот красивейший цветок вдруг заболел.

"Женское счастье": как вычислить болезни у спатифиллума
Фото: Крестьянская жизньКрестьянская жизнь

Опытные цветоводы всегда знают, в чем причина плохого состояния этого комнатного растения.

Так, коричневые кончики листьев спатифиллума могут указывать на сухую окружающую среду. Растению требуется дополнительное опрыскивание.

Если листья стали блеклыми, безжизненными, то это свидетельствуют об избытке света.

Если же листва поникла, это говорит о несвоевременности поливов. Они должны быть умеренными, потому что на избыток влаги спатифиллум также часто реагирует поникающими листьями.

Листовые пластинки могут загнивать при низких температурах и повышенной влажности.

Если спатифиллум не растет, это свидетельствует о недостатке в почвосмеси марганца и железа. Эти элементы могут плохо усваиваться из-за холодного содержания или пониженной воздухопроницаемости почвосмеси.

При понижении температуры воздуха в помещении листья спатифиллума скручиваются

Если растению не хватает освещения или влажности воздуха, то цветов от него можно не ждать. Также причиной отказа цвести может стать нерегулярность подкормок или длительное отсутствие пересадок.

Дом и сад,
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