"Женское счастье": как вычислить болезни у спатифиллума

Растение спатифиллум в народе часто называют «женским счастьем». Но что делать, если этот красивейший цветок вдруг заболел.

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Опытные цветоводы всегда знают, в чем причина плохого состояния этого комнатного растения.

Так, коричневые кончики листьев спатифиллума могут указывать на сухую окружающую среду. Растению требуется дополнительное опрыскивание.

Если листья стали блеклыми, безжизненными, то это свидетельствуют об избытке света.

Если же листва поникла, это говорит о несвоевременности поливов. Они должны быть умеренными, потому что на избыток влаги спатифиллум также часто реагирует поникающими листьями.

Листовые пластинки могут загнивать при низких температурах и повышенной влажности.

Если спатифиллум не растет, это свидетельствует о недостатке в почвосмеси марганца и железа. Эти элементы могут плохо усваиваться из-за холодного содержания или пониженной воздухопроницаемости почвосмеси.

При понижении температуры воздуха в помещении листья спатифиллума скручиваются