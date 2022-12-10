Россиянам рассказали, как часто надо менять полотенца в ванной

Иногда до стирки полотенца в ванной руки просто не доходят, в результате оно бессменно висит месяцами. Особенно этим злоупотребляют мужчины. Но это недопустимо и вредно для здоровья, считает эксперт по здоровому образу жизни Эмили Бэррон. Из-за влажности в полотенце заводятся всякие неприятные микроорганизмы: грибки, бактерии, плесень и микробы. В итоге весь этот зоопарк перемещается на тело человека.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«На влажных полотенцах прекрасно размножаются грибки, плесень, дрожжи. Всем этим "букетом" вы вытираете лицо и руки! Микроорганизмы перекочуют с ткани на кожу, обоснуются там и начнут активно размножаться», — рассказала Бэррон.

Поэтому полотенце для рук и лица надо менять раз в три-четыре дня, а в идеале — ещё чаще. Ведь долгое использование полотенца — это потенциальный источник аллергии, лишая, грибка, псориаза, экземы, бородавок и других неприятностей.

«Лучше всего, если вы будете пользоваться полотенцем индивидуально. То есть у каждого члена семьи своя щётка, мочалка, расчёска для волос и полотенце. Это правильно и безопасно. После того, как вы вытерли руки или лицо, обязательно встряхните полотенце: так вы удалите излишки влаги», — рассказала она.

Если же у человека есть инфекционные заболевания, то полотенце надо менять ежедневно.

«Несвежее полотенце может также стать причиной развития стрептодермии, которая проявляется в виде "заед" в уголках рта. Через полотенце передается и дерматомикоз — грибковая инфекция, поражающая область головы, тело, стопы, ногти», — считает врач-педиатр, нутрициолог Ирина Юзуп.

Она добавила, что после стирки полотенце надо тщательно высушить. Ведь влажная ткань станет идеальной питательной средой для бактерий, плесени, вирусов или дрожжей.