Кинолог рассказал, какие опасности грозят собакам в зимний период

«Зимой обращайте внимание на самочувствие собаки на улице. Помимо переохлаждения, собака может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз», — рассказал Голубев.