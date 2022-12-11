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56 минут назад

Кинолог рассказал, какие опасности грозят собакам в зимний период

Газета.Ru

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал об опасностях, которые грозят собакам в зимний период — в первую очередь, это реагенты на дороге и тротуарах, сообщает РИА Новости.

Кинолог рассказал, какие опасности грозят собакам в зимний период
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Зимой обращайте внимание на самочувствие собаки на улице. Помимо переохлаждения, собака может заработать себе вывих, растяжение или даже аллергию из-за реагентов. Не нужно сильно ограничивать питомца и чрезмерно переживать, но стоит учитывать особенности питомца: часто ли он мерзнет, насколько активен на улице, есть ли у него какие-либо хронические заболевания, которые могут обостриться в мороз», — рассказал Голубев.

Он добавил, что риск обморожения больше угрожает короткошерстным или без шерсти — но замерзнуть может любая собака, если не следить за ее состоянием во время выгула.

Также собакам может грозить вывих или растяжение лапы, в этом случае рекомендуется немедленно обратиться к ветеринару. В холодную погоду чувствительность лап собак снижается, и особую угрозу начинают представлять реагенты — повреждения хозяин собаки обнаружит уже по приходу домой, в связи с чем рекомендуется обувать собаку в подходящие собачьи ботинки.

Ранее кинолог рассказал, зачем нужна обязательная регистрация животных.

Дом и сад,Владимир Голубев,
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