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3 часа назад

Названы опасности редкой стирки полотенец

Lenta.ru

Врач-терапевт Ирина Андреева в беседе с «Медик Форум» назвала опасности, которые могут ожидать человека в том случае, если он долгое время пользуется полотенцами, предпочитая заниматься их стиркой как можно реже. По ее словам, это может привести к проблемам со здоровьем.

Названы опасности редкой стирки полотенец
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Они могут вызвать вспышку грибка ногтей на ногах, эпидермофитии, зуда и бородавок или вызвать распространение этих кожных заболеваний. И грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита», — заявила специалист.

Она пояснила, что оптимальный срок использования одного полотенца составляет три-четыре дня, после чего его необходимо стирать. Кроме того, Андреева призвала не делиться своим полотенцем с болеющими людьми, а также вытряхивать его после использования для того, чтобы удалить с него лишнюю воду.

Ранее журналист Алек Марш призвал жителей Великобритании пренебречь ежедневным приемом душа ради экономии и спасения планеты. Он считает, что ежедневные водные процедуры «оставляют за собой массивный углеродный след и негативно влияют на окружающую среду».

Дом и сад,Ирина Андреева,
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