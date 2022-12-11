Названы опасности редкой стирки полотенец

Врач-терапевт Ирина Андреева в беседе с «Медик Форум» назвала опасности, которые могут ожидать человека в том случае, если он долгое время пользуется полотенцами, предпочитая заниматься их стиркой как можно реже. По ее словам, это может привести к проблемам со здоровьем.

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«Они могут вызвать вспышку грибка ногтей на ногах, эпидермофитии, зуда и бородавок или вызвать распространение этих кожных заболеваний. И грязные полотенца, безусловно, могут вызвать обострение экземы или атопического дерматита», — заявила специалист.

Она пояснила, что оптимальный срок использования одного полотенца составляет три-четыре дня, после чего его необходимо стирать. Кроме того, Андреева призвала не делиться своим полотенцем с болеющими людьми, а также вытряхивать его после использования для того, чтобы удалить с него лишнюю воду.