Как вырастить на подоконнике баклажаны, чтобы они дали урожай

Выращивать в условиях квартиры лук или травы пробовали многие. А что, если попробовать посадить баклажаны?

Фото: Крестьянская жизнь Крестьянская жизнь

Многие огородники не хотят прекращать заниматься любимым делом даже в зимнюю стужу и выращивают разные культуры прямо на подоконнике. Почему бы не вырастить и баклажаны? В первую очередь, для посадки понадобятся контейнеры объемом не менее 3 л, а лучше 5 л и более. Горшки должны быть пластиковыми, чтобы от испарения влаги сквозь стенки ком земли не остывал.

На дно контейнера нужно насыпать дренаж слоем 5 см, после чего застелить его нетканым материалом. Почва для баклажана может быть обычная, огородная, не кислая. К ней для плодородия можно добавить зрелый компост или фасованный биогумус.

При выборе сорта лучше остановиться на скороспелых низкорослых гибридах, которые предназначены для выращивания в защищенном грунте. Сначала семена замачивают в термосе, в подогретом до 40 градусов растворе стимулятора роста, а затем высевают в отдельные заполненные почвой горшочки. Пикировать баклажан не нужно, поскольку эту процедуру он переносит плохо.

После появления третьего настоящего листа рассаду высаживают в контейнеры. Почва должна быть умеренно увлажненно. Каждые 20 дней баклажаны подкармливают минеральными удобрениями или настоем птичьего помета, чередуя эти подкормки.

Опыление баклажана происходит до распускания цветка или в момент распускания. Это самоопыляемое растение, поэтому после появления бутонов по ветвям два раза в день нужно слегка постукивать, вынуждая пыльцу падать на пестик.