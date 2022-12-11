Как избежать неприятного запаха от вещей после стирки

Эксперт по энергетике и отоплению Мэтью Дженкинс рассказал, как избежать неприятного запаха сырости после стирки вещей, со ссылкой на его слова сообщает Express.co.uk.

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По его словам, самое важное – обеспечить хорошую вентиляцию воздуха в помещении, где сушатся вещи, так как это поможет избежать появления запаха сырости и не позволит образоваться плесени из-за большой влажности.

«Поместите сушилку с вещами в хорошо проветриваемое место и на 15 минут оставьте все двери открытыми, чтобы улучшить вентиляцию по всему дому», — объяснил Дженкинс.

Также он призвал пользоваться вентиляторами или осушителями воздуха для снижения большого уровня влажности, если в квартире он выше нормы.