Эксперт по уборке раскритиковала применение соды в быту

Использовать соду где-то еще кроме выпечки – плохая идея, убеждена эксперт по уборке Кейси Стивенс. На ее критикующую публикацию в популярной социальной сети обратило внимание издание Daily Mail.

По мнению эксперта, не стоит чистить ковер или ковролин с помощью соды. Ведь даже мощный пылесос не сможет полностью убрать частички порошка с поверхности. Когда сода прилипнет к волокнам, она начнет притягивать влагу. И в таком случае в помещении может появиться затхлый запах. Некоторые шерстяные напольные покрытия и ковры вовсе со временем темнеют после соприкосновения с содой.

Устранять засоры с помощью смеси уксуса и соды тоже нежелательно. Кейси отмечает: этот способ рабочий лишь в одном случае.

“Если у вас есть возможность закрыть слив с обеих сторон, чтобы создать контролируемую среду”, — объяснила она.

Неэффективным эксперт по уборке назвала аэрозольный очиститель из соды и уксуса. По ее словам, в процессе химической реакции они просто нейтрализуют друг друга. И это никак не поможет в удалении стойких пятен.