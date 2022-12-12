Как украсить дом и участок к Новому году

Ну что же, наступает время нашего самого любимого праздника, и, если вы живете в частном доме, городском или загородном, уже пора заняться украшением его и участка. Самое очевидное, что можно придумать – гирлянды на фасаде, ледяные, световые фигуры во дворе или венок на входной двери. А какие места часто бывают незаслуженно забыты? И какие несложные приемы можно использовать, чтобы получить оригинальный эффект? Наконец, какие правила надо соблюсти, чтобы не испортить весь замысел? Татьяна Таскаева, руководитель отдела архитектуры и дизайна Easy Home, делится с нами своими секретами.

Фото: Мир квартир Мир квартир

Совет первый. Сроки

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Когда начинать украшать дом? Тут нужно правильно выбрать время, чтобы и как следует насладиться красотой, и не устать от нее. Оптимально будет позаботиться о праздничном дизайне в середине декабря. К этому моменту должна быть продумана его концепция и готовы все элементы. Подготовку можно начинать за месяц – в середине ноября уже открываются тематические ярмарки.

Совет второй. Дизайн

Избегайте хаотичности и разнобоя, лучше используйте два-три цвета. Так, если вы остановились на зеленом с золотом, то покупайте украшения только в таком стиле. Это будет смотреться гармонично. Если, конечно, вы не планируете использовать какой-то особый эпатажный стиль, который требует многоцветности.

Концепция украшения дома снаружи должна сочетаться с оформлением дома внутри. Например, если для дизайна комнат выбрали голубой с золотом, эти же цвета лучше вынести и за пределы дома. Либо можно использовать какой-то универсальный, классический стиль, который будет гармонировать с другим.

В последнее время в новогоднем оформлении очень популярны фотозоны – красивые уголки дома или сада для селфи и семейных фотографий. К тому же каждый год их можно организовывать в новых точках дома и в разных стилях. Так вы создадите впечатление, что праздник отмечается каждый год в разных местах. При создании такой зоны в загородном доме важно понимать, где человек будет стоять или сидеть, как будет фотографироваться. Можно, например, украсить скамейку, поставить сани или деревянные ящики, украшенные искусственной травой.

При ограниченном бюджете соблюдайте такое правило: не «размазывайте» дизайн в пространстве, то есть не нужно пытаться украсить везде по чуть-чуть. Лучше выбрать какую-то одну локацию: крыльцо, фасад, окна. Этого уже достаточно, чтобы создалось праздничное настроение. Если «разбросать» украшения по всему участку, будет эффект незавершенности. Также не покупайте лишнего – просчитайте точное количество шаров, лент или других элементов декора и придерживайтесь списка, какие бы соблазны ни поджидали вас в магазине или на ярмарке.

Декорировать можно не только фасад и входную дверь дома. Обратите внимание и на калитку на участке. Ее украшение, наверное, максимально создает новогоднее настроение: вы будете попадать в сказку прямо при входе на территорию своего дома. Можно украсить и фасадный забор – светящимися занавесами, гирляндами, еловыми ветками. На радость не только себе, но и гостям, и соседям.

В оформлении экстерьера вашего дома важно не количество элементов, а формы и материал. Помните: то, что можно использовать в интерьере, часто не годится для улицы. Мелкие детали на улице будут смотреться плохо. Банты, ленты лучше использовать из нетканого материала или такого, который не потеряет форму под снегом и дождем. Осадки выпадают часто, и нужно, чтобы украшения не произвели обратного эффекта и не испортили весь концепт.

Совет третий. Свет

Главное, что должно светиться у вашего дома – конечно, елка. Если у вас во дворе елки не имеется и нет возможности ее установить, обратите внимание на любые другие деревья или кустарники. Их также можно «оживить», например, оплетя огоньками. Тут главное – не забыть про ветки и не использовать один только ствол. Также можно заранее сделать подсветку деревьев прожекторами – это тоже добавит праздничного настроения.

Если во дворе нет источников света, можно сделать временные стилизованные фонари, например, в ретро-стиле, с фонариками или свечками внутри. Гирлянды тоже будут выполнять роль подсветки. Также для украшения можно использовать светящиеся фигуры из лампочек. Яркие скульптуры зайцев или оленей давно уже не новый тренд, но все еще остаются очень популярными.

Важно: используйте гирлянды и источники света, предназначенные для улицы, а не для дома!

Совет четвертый. Своими руками

Одним из самых эффектных украшений будут ледяные скульптуры, правда, здесь есть нюанс: это очень дорого, нужно искать мастера. Но некоторые фигуры из льда можно сделать и самостоятельно. Например, заморозить воду (можно подкрашенную) в воздушных шарах, а затем развесить получившиеся ледяными шары на участке, придумать из них целые композиции.

Еще один лайфхак: не выбрасывайте ветки от деревьев, которые обрезаете осенью. Из них можно сплести венки, шары, добавив ленты или хвою, сделать из них абажуры и даже снеговиков – представьте, как это необычно и красиво будет смотреться после снегопада!

Хвойные лапы можно использовать как ленты – обвить перила, дверной проем. Также можно обернуть искусственным газоном ящики – получатся интересные элементы для фотозоны или подарочные коробки, если еще добавить к зеленому цвету ленту в шотландском стиле.