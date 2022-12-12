Четыре способа открыть бутылку вина без штопора

Наверно, каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивался с проблемой, как открыть бутылку вина, если под рукой внезапно не оказалось штопора. На самом деле, это вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть несколько довольно простых (и иногда забавных) способов решить эту маленькую проблему. О некоторых из читайте в материале «Рамблера».

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Ударить о стену

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Нет, разбить бутылку вам никто предлагать не будет. А вот несколько раз ударить дном бутылки о твердую поверхность — да. Не забудьте перед этим обернуть сосуд с драгоценным содержимым несколько раз тканью или поместите бутылку в ботинок, поставив дно бутылки в область пятки. Этот способ лучше всего работает с игристыми винами, поскольку пузырьки при ударе будут способствовать расширению содержимого бутылки и в итоге помогут вытолкнуть пробку. Но и в случае с обычным вином таким лайфхаком тоже можно воспользоваться.

Использовать зажигалку

Зажигалку необходимо поднести к горлышку бутылки, где расположена пробка и нагревать пламенем стекло до тех пор, пока ставший теплым воздух под пробкой не вытолкнет ее из горлышка. Кстати, вместо зажигалки можно использовать плойку для волос, которая наверняка найдется в бьюти-арсенале любой дамы. Действовать надо так же, как и в случае с зажигалкой: двигать плойку вверх-вниз по горлышку бутылки, стараясь как можно сильнее нагреть пробку.

Открыть ключом

Длинный и достаточно острый ключ от двери вполне может заменить штопор, если правильно им воспользоваться. Ключ надо вставить в пробку под небольшим углом и начать его аккуратно проворачивать и дергать одновременно. Это потребует некоторого времени и усилий, но вскоре пробка выйдет из бутылки настолько, чтобы ее можно было обхватить пальцами и довольно легко вытащить из горлышка. Таким же образом можно использовать и длинный нож, тут зависит от того, что найдется у вас под рукой.

Воздушный насос