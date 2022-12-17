Реальные отзывы: система для влажной уборки с отжимом

Швабра с ведром появилась в семье случайно, но не прижилась. Большие плюсы – действительно хорошо отжимает воду, на полу нет некрасивых разводов, если нужно быстро вытереть разлитую воду, справляется отлично. На этом плюсы для меня заканчиваются. Главный минус – замысловатая конструкция, которую сложно разобрать и промыть, до каких-то частей добраться вообще не получится, и там будет со временем накапливаться грязный налёт. Особенно в том случае, если вы не пылесосите предварительно пол и всю пыль и мелкий мусор собираете шваброй. Ещё один минус - швабра достаточно узкая и не очень маневренная, на 365 градусов не крутится, приходится прилагать усилия. Соответственно там, где широкой и маневренной шваброй можно сделать два движения, узкой и не слишком маневренной приходится делать больше. Функция сбора мусора – хорошая, но для меня бессмысленная, если не пылесосить предварительно, вода становится чёрной и ее нужно менять после каждой комнаты, после пылесоса вода дольше остаётся чистой, а мусора нет совсем. А значит мой выбор - широкая, маневренная, максимально плоская швабра с тряпкой на липучке, которой легко можно добраться во все углы, пусть даже для этого придётся несколько раз снять и отдать тряпку. У липучки тоже есть минус - колючая часть забивается мусором, ее нужно чистить специальной щеточкой. Но для меня этот минус незначительный.