Реальные отзывы: система для влажной уборки с отжимом

На рынке появляется все больше продуманных приспособлений для обеспечения более комфортной и быстрой уборки жилого помещения. Одним из таких является система для влажной уборки с отжимом. Она представляет собой ведро со специальным устройством, поделенное на две части (для отжима и для чистой воды), и швабру с насадкой для мытья пола.
"Рамблер" решил разобраться, в чем плюсы и минусы такого комплекта и что о нем думают те, кто уже опробовал его в деле.
Ведро в такой системе состоит из двух отсеков: в один вы погружаете швабру для того, чтобы намочить ее, а в другой – в отсек без воды со специальным устройством отжима – для того, чтобы отжать лишнюю воду и очистить швабру. Основная прелесть такого комплекта в том, что вам не приходится касаться руками грязной тряпки, полоскать ее и отжимать – все эти функции теперь можно выполнить с помощью ведра.
Объемы емкости ведра бывают разные – выбирайте, исходя из общей площади вашей квартиры или дома и физических возможностей, чтобы не тяжело было переносить ведро с места на место.
Насадка, установленная в отсеке для сушки и чистки швабры, также очищает ее от шерсти и волос.
Как правило, в таком комплекте идет сразу несколько насадок, для мытья как полов, так и окон или стен. Насадки крепятся к пластиковому основанию швабры с помощью липучек. Выполнены чаще всего из микрофибры. Допускается машинная стирка.
Такой бытовой комплект хорош еще и тем, что не занимает много места и его можно компактно спрятать в любой удобный уголок. Дизайнеры постарались, чтобы он выглядел довольно стильно и не бросался при этом в глаза.
Производители заявляют о хорошей маневренности швабры, однако не все разделяют это мнение после самостоятельного использования.
Отзывы о системе фирмы "Kuchenland"
Швабра с ведром появилась в семье случайно, но не прижилась. Большие плюсы – действительно хорошо отжимает воду, на полу нет некрасивых разводов, если нужно быстро вытереть разлитую воду, справляется отлично. На этом плюсы для меня заканчиваются. Главный минус – замысловатая конструкция, которую сложно разобрать и промыть, до каких-то частей добраться вообще не получится, и там будет со временем накапливаться грязный налёт. Особенно в том случае, если вы не пылесосите предварительно пол и всю пыль и мелкий мусор собираете шваброй. Ещё один минус - швабра достаточно узкая и не очень маневренная, на 365 градусов не крутится, приходится прилагать усилия. Соответственно там, где широкой и маневренной шваброй можно сделать два движения, узкой и не слишком маневренной приходится делать больше. Функция сбора мусора – хорошая, но для меня бессмысленная, если не пылесосить предварительно, вода становится чёрной и ее нужно менять после каждой комнаты, после пылесоса вода дольше остаётся чистой, а мусора нет совсем. А значит мой выбор - широкая, маневренная, максимально плоская швабра с тряпкой на липучке, которой легко можно добраться во все углы, пусть даже для этого придётся несколько раз снять и отдать тряпку. У липучки тоже есть минус - колючая часть забивается мусором, ее нужно чистить специальной щеточкой. Но для меня этот минус незначительный.
ПЛЮСЫ: облегчает процесс мытья пола, легкая, не занимает много места при хранении, руки остаются чистыми, можно промыть пол в труднодоступных местах, тряпочка не оставляет разводов на глянцевом полу. МИНУСЫ: быстро изнашивается тряпочка. ВЫВОД И РЕКОМЕНДАЦИИ: я рекомендую. Благодаря ей я полюбила мыть пол, не надо мочить руки в грязной воде, чистить швабру – это пожалуй основные преимущества швабры от Кюхенленд.
Отзывы о системе "Hauswell"
После года применения - ни одной поломки. Так что могу назвать эту швабру качественной и надежной. Дизайн меня более чем устраивает. Нет кричащих цветов. Подойдет под многие интерьеры. Матовые корпус защищен от царапин. Круто и элегантно. Насколько проще стало мыть полы? Раза в 2-3 быстрее это точно. Эта швабра прям реально облегчает жизнь. Шваброй осталась довольна. Могу рекомендовать всем и каждому! Недостатков за целый год так и не нашла!
Очень маленький объем отсека для воды. Три литра – это один раз прополоскать швабру. Потом вода откровенно грязная. Надо заметить, я не накапливаю грязь в доме неделями, протираю пол часто, плюс среди недели запускаю моющий робот-пылесос. Но у нас в доме 2 кота, шерсть для нас это почти приправа и, соответственно, по дому она очень быстро скапливается и начинает мотыляться по полу вместе с пылью. Мусор с волосами и шерстью по факту о щетку не снимается со швабры в ведро. Да, они скапливаются в один шматок и тащатся за шваброй, когда я вынимаю её из воды и отжимаю. Приходится-таки рукой снимать это богатство со швабры и идти менять воду. Ну, и, если я не пропылесошу пол перед мытьем, после швабры остаются на ламинате комочки с пылью, шерстью и прочим.