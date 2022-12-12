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2 часа назад

Кинологи рассказали, как ухаживать за шерстью собаки

Вечерняя Москва

Ухоженная шерсть является одним из факторов крепкого здоровья собаки. Питомца недостаточно просто мыть после прогулки. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кинологи рассказали, как ухаживать за шерстью собаки
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт пояснил, что уход за шерстью нужен не только для внешней красоты питомца. Вычесывание активно снабжает кровью волосяные луковицы и помогает избавиться от лишней шерсти, помогает распределить кожное сало по всей длине волосков.

Негативное влияние на качество шерсти может оказать несбалансированный рацион, неправильно подобранные витамины. Если животное стало сильно линять, шерсть стала тусклой, это может указывать на то, что питомец находится в стрессе.

Нужно правильно подбирать уход для собаки исходя из качества шерсти. Например, жесткошерстных собак необходимо тримминговать или выщипывать вручную по мере необходимости, передает «Радио 1».

Дом и сад,Владимир Голубев,
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