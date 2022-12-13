Кошка дрожит и трясется — почему и что делать?

Многие владельцы замечали за своими питомцами периодический тремор. Это могла быть мелкая дрожь, длящаяся в течение какого-то времени, или разово пробегающая по всему телу от головы до хвоста, а возможно тремор отдельного участка тела. Дрожь может проявляться у питомца в состоянии покоя или во время активности и напряжения. Существует много причин возникновения подобного явления. Часть из них – физиологические причины, ситуации и состояния, при которых данный симптом абсолютно уместен и не должен являться поводом для беспокойства. Другая часть – патологические причины и состояния, при которых дрожь является клиническим признаком какого-либо заболевания, требующего немедленной диагностики и лечения.

Фото: Petstory Petstory

Александра Некрылова – ветеринарный врач со специализацией реабилитация.

Видео дня

В этой статье мы познакомимся с причинами, почему кошка дрожит и трясется, а также выясним, что делать, если вы подозреваете, что это является признаком патологии. Обсудим, какие еще сопутствующие симптомы могут присутствовать у дрожащей кошки, и акцентируем внимание на заболеваниях, являющихся опасными для жизни животного.

12 причин, почему кошка дрожит

Если ваша кошка дергается, стоит подумать, что могло привести к такому состоянию. Есть ли какие-то известные причины тремора, наблюдали ли вы это ранее, а также проявлялись ли симптомы другого необычного поведения. Это поможет понять, стоит ли переживать и срочно ехать к врачу или дрожь – абсолютно нормальная физиологическая реакция.

Холод

При значительном снижении окружающей температуры теплообмен у животных нарушается. У кота наблюдается озноб, он дрожит.

Питомцам свойственно искать более теплые места, например, ложиться на батарею, сворачиваться клубком, прижиматься к человеку или сородичам. То, что кошка дрожит, когда мерзнет – нормальная физиологическая реакция. Частые мышечные сокращения помогают животному согреться.

Эмоциональное возбуждение и стресс

В моменты, когда кошка испытывает сильные эмоции, иногда можно наблюдать дрожь в ее теле. Такое поведение может быть вызвано чрезмерным напряжением или действием гормонов, активно выделяющимися в кровь.

Такую телесную реакцию могут вызывать как позитивные эмоции, так и негативные. Сильными стрессовыми ситуациями, к примеру, могут быть поход к врачу, переезд или приход гостей. При этом питомец ведет себя скованно, жмет уши, прячется или замирает.

В некоторых случаях кот может дрожать уже после стрессовой ситуации, когда расслабляется.

Иногда можно заметить, что кошка трясется мелкой дрожью и урчит, сидя у владельца на коленях, когда ее гладят. Это значит, что контакт с хозяином вызывает у животного сильные положительные эмоции.

Такая реакция на переживания присуща не всем кошкам, при этом она является допустимой.

Половое возбуждение

Во время полового возбуждения в кровь животного выделяется много половых гормонов. Под их воздействием при виде партнера кот может начинать трястись, у него учащается дыхание, сердцебиение, расширяются зрачки. Это нормальная физиологическая реакция.

Дрожь во сне

Иногда владельцы замечают, что кошка дрожит всем телом или отдельными его частями во сне. Чаще всего такую реакцию можно наблюдать в быструю фазу сна. В этот момент животное видит что-то во сне и воспринимает это реальным: игру, охоту, бег.

Телесно животное пытается соответствовать ситуации, насколько это позволяет его расслабленное состояние. В таком случае у питомца закрыты или полузакрыты глаза, кошка продолжает спать, дыхание и сердцебиение могут учащаться. Если разбудить ее, то движения сразу прекратятся.

Старческая дрожь

В пожилом возрасте с тканями организма животного начинают происходить дегенеративные изменения. Ткани, износившиеся за жизнь, становятся более дряблыми.

То же происходит и с мышечной тканью. Утомление наступает быстрее, тонус нарушается. Также может нарушаться кровоснабжение и иннервация тканей организма.

Из-за этого периодически наблюдается дрожь у пожилых котов. Она может проявляться после или во время нагрузки из-за преждевременной усталости или самопроизвольно в покое, а также затрагивать большую (все лапы) или меньшую (отдельные группы лицевых мышц) площадь поверхности.

Данный физиологический процесс является естественным.

Инфекционные заболевания

Следующая причина, почему кошка дрожит всем телом, относится к патологическим.

Чаще всего при инфекционных заболеваниях повышается температура тела, начинается лихорадка. При этом кот дрожит, как будто ему холодно, у него наблюдается вялость, слабость и апатия. Могут наблюдаться и другие сопутствующие симптомы: понос/рвота, отказ от корма, выделения из глаз/носа, тяжелое дыхание.

Чаще инфекционные заболевания встречаются у молодых животных, симптоматика у них обычно более выражена.

Данное состояние может быть опасным для жизни кошки. В домашних условиях при подозрении на инфекцию можно измерить температуру электронным градусником. При повышении температуры выше 39,5 градусов необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Предварительное самолечение может навредить питомцу.

Интоксикация

Также тремор у кошки может быть симптомом интоксикации организма. При отравлении некоторыми химическими веществами может развиваться поражение нервной ткани головного мозга или периферических нервов.

Это сопровождается подрагиваниями отдельных участков тела или общей дрожью у животного.

Чаще всего при интоксикации тремор мышц проявляется с нарастанием, иногда переходя в судороги. Сопутствующими симптомами могут служить повышенное слюнотечение, рвота, непроизвольное мочеиспускание или дефекация.

Интоксикация может быть вызвана медикаментозными препаратами, бытовой химией, растительными ядами, солями металлов и другими веществами, а также может быть следствием сильной инвазии.

Данное состояние крайне опасно для животного. В домашних условиях можно дать животному адсорбирующий препарат. Если вы видели, что кошка съела ядовитое вещество, на раннем этапе до фазы судорог можно попробовать вызвать рвоту, однако после этого делать нельзя.

Далее необходимо в срочном порядке обратиться в ветеринарную клинику.

Неврологические патологии

Многие неврологические патологии вызывают тремор, а иногда и судороги у животных. Мышечный тремор у кота может быть вызван поражением участков головного мозга, отвечающих за движение. Например, мозжечковая атаксия, при которой могут наблюдаться подрагивания шеи, головы или лап, а также нарушение координации. Контузия или компрессия спинного мозга, вызванная травмой (падение с большой высоты, застревание в окне), экструзией межпозвонковых дисков (чаще встречается у британских и шотландских пород) может также вызывать нарушение мышечного тонуса, тремор отдельных групп мышц ниже области поражения. Поражение периферических нервов способно вызывать дрожь отдельной конечности или ее участка.

Другой неврологической причиной, почему кот дергается, могут быть судороги, вызванные патологиями головного мозга: травмами, воспалительными процессами тканей (менингит или энцефалит), развитием новообразований, врожденными аномалиями развития.

При судорогах возникает спазм мышц: тонический – при котором мышца находится в длительном состояние спазма, или клонический – в этом случае спазмы происходят толчкообразно.

Животное чаще находится в состоянии спутанного сознания, не может изменить позу или повлиять на происходящее. Может наблюдаться повышенное слюнотечение, непроизвольное мочеиспускание или дефекация.

Неврологические патологии также могут быть опасны для жизни кошки. Важно защитить животное от травматизации: оградить от острых углов и предметов, изолировать от других питомцев. Давать любимцу какие-либо препараты до приема врача не нужно.

Гиперестезия

Это синдром повышенной чувствительности определенного участка кожи кошки. Чаще всего он сопровождается кожным подрагиваниями: спонтанными или возникающими в ответ на прикосновения. Также у кошки изменяется поведение: избегание прикосновений, необоснованная агрессия, внезапные спонтанные движения, навязчивое вылизывание, самотравматизация.

Данный синдром может быть вызван неврологическими, обсессивно-компульсивными расстройствами, а также состояниями, сопровождающимися длительным зудом или болевым синдромом в определенной области (болезнями опорно-двигательного аппарата, дерматологическими, неопластическими, инфекционными, паразитарными заболеваниями).

Органные патологии

Некоторые патологии внутренних органов могут вызывать дрожь у кота, особенно на критических стадиях течения заболевания. К таким заболеваниям, например, относится мочекаменная болезнь у кошек. Другими симптомами заболевания является нарушение мочеиспускания, болезненность при мочеиспускании или его отсутствие, кровь в моче, а также вялость, снижение аппетита и температуры тела.

Болезни внутренних органов могут быть опасны для животного, однако заниматься самолечением до постановки диагноза не нужно.

Болевой синдром

Еще одной распространенной причиной тремора у кошки является болевой синдром. Такое состояние может сопровождать различные заболевания. Например, болезни опорно-двигательного аппарата, заболевания внутренних органов (гастриты, энтероколиты, панкреатиты, циститы, мочекаменная болезнь и т.д.), некоторые неврологические патологии.

Проявлением болевого синдрома может быть тремор, мышечные спазмы, затруднения с принятием позы, частые ее смены, хромота во время движения, отказ от привычных действий, вялость.

Нарушения обмена

Изменение соотношения некоторых микроэлементов также может приводить к состоянию, при котором кошка будет дергаться всем телом.

При сильном увеличении или снижении уровня глюкозы или некоторых минералов может возникать нарушение нервно-мышечной проводимости.

У кошки во время родов или при вскармливании котят молоком может возникнуть эклампсия. Это патологическое состояние, вызванное резким снижением уровня кальция в крови, характеризуется тремором, переходящим в судороги. Если не начать своевременное лечение, такое состояние может привести к смерти кошки.

Еще одним примером заболевания, когда нарушение обмена приводит к дрожи, является диабет. Животное становится менее активным, быстро устает, может наблюдаться неправильная походка на задних лапах – стопохождение. Мышцы лап периодически дрожат, особенно при нагрузках. Другими симптомами является повышенная жажда и мочеиспускание, сильный голод, потеря веса.

Диагностика причин

При подозрении на патологические процессы у вашей кошки необходимо осмотреть животное и, может быть, провести какие-либо дополнительные процедуры. Для качественной диагностики необходимо обратиться в ветеринарную клинику к специалисту.

При подозрении на инфекционные заболевания необходимо измерить температуру у кота (признаком заболевания будет подъем температуры выше 39,5 градусов). Также проводятся лабораторные исследования – анализы крови, мочи, специальные мазки. Может потребоваться провести рентгенографическое исследование или УЗИ.

При подозрении на отравление важная часть – опрос владельца.

Необходимо максимально подробно рассказать врачу, что кошка могла съесть, в каком количестве, когда. Для диагностики могут потребоваться анализы, УЗИ-исследование.

При диагностике неврологической патологии также очень важна подробная информация от владельцев, так как на приеме питомец может не показывать той симптоматики, которую владельцы наблюдали дома. Если дрожь проявляется периодически, стоит заснять эпизод на видео. Также стоит засечь, сколько длятся приступы, с чем они связаны, когда обычно проявляются. На приеме врач проводит специализированный неврологический осмотр на определение рефлексов, выявление области локализации проблемы.

Также могут потребоваться дополнительные исследования: анализы крови, рентген, магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), электронейромиография (ЭНМГ), электроэнцефалография (ЭЭГ) или другие исследования. Для большинства анализов требуется специализированное оборудование и высококлассные специалисты. При необходимости вас могут перенаправить на исследование в другую клинику или к другому врачу.

Гиперестезия является диагнозом исключения. Это значит, что сначала животное проверяют на все те заболевания, которые подозревает врач в конкретном случае каждого животного, и, если дифференциальные диагнозы не подтверждаются, ставится диагноз гиперестезия. В таком случае, врач, вероятнее всего, будет проводить несколько исследований из описанных выше, в зависимости от симптоматики у вашей кошки.

Для диагностики патологий внутренних органов или определения болевого симптома требуется осмотр специалиста (возможно перенаправление к более узкопрофильному врачу), также могут требоваться лабораторные исследования – рентген, УЗИ, КТ.

Для диагностики нарушения обменных процессов требуется оценка состояния, контроль питания, лабораторные исследования.

Что делать, если кошка трясется?

Если вы заметили, что ваша кошка трясется, необходимо оценить условия, в которых она находится: спит она или бодрствует, какая температура окружающей среды, в каком эмоциональном состоянии она находится или находилась до этого, наблюдали ли вы у нее другие настораживающие симптомы в этот момент или в последнее время.

Оцените, дрожит ваш питомец всем телом или тремор наблюдается только в отдельном месте. Что предшествовало этому, и наблюдали ли вы уже подобную симптоматику.

Если кошка дрожит в холодном помещении, если она находится в состоянии сильного эмоционального или полового возбуждения, если испытала сильный стресс перед этим, если она спит – вероятнее всего данное состояние – не повод для беспокойства.

Вам стоит подождать какое-то время или изменить условия – дрожь должна пройти сама собой.

Если дрожь усиливается или не проходит или вам кажется, что тремор может являться причиной заболевания, необходимо в ближайшее время обратиться в ветеринарную клинику.

В зависимости от состояния может потребоваться различная терапия.

Так, при инфекционных заболеваниях животному потребуется курс медикаментозных препаратов, направленных на устранение причины заболевания (сыворотки, бактериофаги, антибиотики, сульфаниламиды и др.), на устранение симптомов (противовоспалительные жаропонижающие, вяжущие, слабительные, обезболивающие препараты и т.п).

Кота требуется изолировать от других питомцев. При тяжелом состоянии может потребоваться помещение животного в стационар, длительные капельницы.

При интоксикации кошке требуется введение антидота при его наличии, детоксикационные капельницы, сорбенты и другие препараты в зависимости от состояния (диуретики, противосудорожные, стероиды, спазмолитики, анальгетики, противовоспалительные, гепатопротекторы и т.д). Лечение начинается незамедлительно. На первом этапе животному может потребоваться длительное нахождение на внутривенных инфузиях.

При неврологических патологиях может требоваться терапия противосудорожными препаратами, обезболивающими, стероидными. Также может требоваться более специфическая терапия (сыворотки, антибиотики и т.д). Многим пациентам с неврологическими патологиями может быть необходима длительная, иногда пожизненная, медикаментозная терапия.

При нарушении обменных процессов лечение направлено на восполнение баланса микроэлементов в организме, улучшение общего состояния. В зависимости от патологии животному может потребоваться коррекция рациона или длительная/пожизненная терапия гормонами, витаминами, минералами, иммуностимуляторами или другими препаратами.

Лечение органных патологий или болезней опорно-двигательного аппарата могут требовать специализированной диеты, медикаментозной терапии – обезболивающие, антибиотики, спазмолитики, противовоспалительные, гастро/гепатопротекторные, желчегонные и другие препараты, а иногда и операции.

Лечение назначается ветеринарным врачом после диагностики и постановки диагноза.

Профилактика проблем

Некоторые состояния, вызывающие дрожь у кошки, можно профилактировать.

Профилактика большинства заболеваний – хорошие условия содержания и качественное питание животного.

Необходимо обеспечивать достаточно интересную и разнообразную среду, условия для игр и охоты, комфортные и тихие места для сна и отдыха, удобные для кошки зоны туалета.

Питомец должен качественно питаться. Необходимо подбирать корм или составлять рацион, исходя из индивидуальных особенностей: возраста, уровня активности, заболеваний. Также необходимо учитывать количество и соотношение получаемых из корма микроэлементов.

Кошки сильно реагируют на стрессовые ситуации. Условия регулярного сильного или хронического стресса у кошки могут привести, в том числе, и к заболеваниям внутренних органов. Например, к циститам или мочекаменной болезни, к расстройствам нервной системы.

Для предотвращения инфекционных заболеваний необходимо своевременно вакцинировать животное, не допускать контактов с больными питомцами. Необходимо проводить регулярную диспансеризацию кошки для контроля состояния и своевременного обнаружения патологий внутренних органов.

Кот дрожит и трясется: резюме