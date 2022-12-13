Как разобрать свой гардероб — пошаговая инструкция

Как только вы безжалостно очистите свой шкаф и избавитесь от всего, что не носите и не любите, вы сможете начать перестраивать свой гардероб так, чтобы он доставлял одно удовольствие. Дизайнер Валерия Утушкина подготовила для «Вечерней Москвы» пошаговую инструкцию, как правильно разобрать свой гардероб, если вы чувствуете, что у вас полный шкаф одежды, а носить нечего.
Вынесите из шкафа все, оставив его пустым. Не игнорируйте это правило. Вытащить все и сразу — это первый шаг к цели. Обязательно соберите одежду из всех мест в доме — прачечной, кладовки и других. Ничего не пропускайте.
Примерьте все, что вы не носили в последнее время, — да, даже платье для особого случая, которое вы хранили пять лет. До того как вы это сделаете, вы и представить не сможете, сколько вещей вы хранили «на всякий случай», и, возможно, будете потрясены тем, как много из ваших вещей уже не подходят по размеру или стилю. А все это — пустая трата места в шкафу.
Лучше всего это делать по трем категориям:
«Любимое». Если вещь подходит для текущего сезона, она вам очень нравится и вы можете надеть ее прямо сейчас, повесьте ее обратно в шкаф.«Может быть». Немного не подходит? Цвет не нравится? Вы храните ее только потому, что она имеет сентиментальную ценность, или потому, что вы заплатили за нее много и чувствуете себя виноватой, избавляясь от нее? Сложите все такие вещи в отдельную коробку. В случае чего, вы всегда сможете их достать. Но если до конца сезона ни одна вам больше не понадобится, самое время пожертвовать их и подарить возможность насладиться ими кому-то другому.«Не подходят». Пожертвуйте или продайте такие вещи, чтобы финансировать новые покупки.
Если вы предпочитаете хранить всю свою одежду, независимо от сезонности, в шкафу круглый год, так и поступайте. Но все же лучше по крайней мере убрать вещи, которые не соответствуют сезону, в дальние углы. Гораздо легче одеваться, когда на виду остаются только действительно подходящие варианты.
Может показаться расточительством отдавать хорошую одежду, которая больше не подходит, и многие люди с трудом переносят процесс очищения гардероба, но сегодня вы по крайней мере можете продать все ненужное через интернет. В любом случае, когда одежда лежит в шкафу, пока не устареет и не покроется дырками от моли, это пустая трата.
После первоначальной чистки необходимо пожить со своей одеждой некоторое время, прежде чем покупать новые вещи. Если вы пытаетесь определить свой индивидуальный стиль, этот процесс поможет вам. Просмотрите блоги и журналы мод и отследите, какие стили вам подходят. Сделайте отдельную папку со всеми приглянувшимися картинками и другими материалами. Вы можете использовать любой метод, лишь бы он работал для вас.
Ваша цель на этом этапе — определить свой личный стиль и то, что вам нужно для обновления гардероба. Заведите блокнот или документ в телефоне со списком предметов одежды, которые вам нужны или вы хотите, чтобы вы могли совершать покупки стратегически.
Постепенно начинайте пополнять гардероб всем, что вам нужно. Обязательно учитывайте свой образ жизни и убедитесь, что у вас есть здоровое соотношение повседневной и рабочей одежды. Это зависит от конкретного человека и, конечно, от климата.
Возможно, ваш образ жизни недавно изменился, например, вы теперь работаете из дома, а не из офиса, или у вас произошел поворот в карьере с другими требованиями к гардеробу, или вы оказались дома с детьми. Если это так, то соотношение может измениться. Например, вам может не понадобиться столько офисной одежды. Обязательно примите это во внимание.