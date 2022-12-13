Как разобрать свой гардероб — пошаговая инструкция

Как только вы безжалостно очистите свой шкаф и избавитесь от всего, что не носите и не любите, вы сможете начать перестраивать свой гардероб так, чтобы он доставлял одно удовольствие. Дизайнер Валерия Утушкина подготовила для «Вечерней Москвы» пошаговую инструкцию, как правильно разобрать свой гардероб, если вы чувствуете, что у вас полный шкаф одежды, а носить нечего.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Шаг 1: Опустошите шкаф

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Вынесите из шкафа все, оставив его пустым. Не игнорируйте это правило. Вытащить все и сразу — это первый шаг к цели. Обязательно соберите одежду из всех мест в доме — прачечной, кладовки и других. Ничего не пропускайте.

Шаг 2: Устройте примерку

Примерьте все, что вы не носили в последнее время, — да, даже платье для особого случая, которое вы хранили пять лет. До того как вы это сделаете, вы и представить не сможете, сколько вещей вы хранили «на всякий случай», и, возможно, будете потрясены тем, как много из ваших вещей уже не подходят по размеру или стилю. А все это — пустая трата места в шкафу.

Шаг 3: Рассортируйте каждую вещь

Лучше всего это делать по трем категориям:

«Любимое». Если вещь подходит для текущего сезона, она вам очень нравится и вы можете надеть ее прямо сейчас, повесьте ее обратно в шкаф.«Может быть». Немного не подходит? Цвет не нравится? Вы храните ее только потому, что она имеет сентиментальную ценность, или потому, что вы заплатили за нее много и чувствуете себя виноватой, избавляясь от нее? Сложите все такие вещи в отдельную коробку. В случае чего, вы всегда сможете их достать. Но если до конца сезона ни одна вам больше не понадобится, самое время пожертвовать их и подарить возможность насладиться ими кому-то другому.«Не подходят». Пожертвуйте или продайте такие вещи, чтобы финансировать новые покупки.

Если вы предпочитаете хранить всю свою одежду, независимо от сезонности, в шкафу круглый год, так и поступайте. Но все же лучше по крайней мере убрать вещи, которые не соответствуют сезону, в дальние углы. Гораздо легче одеваться, когда на виду остаются только действительно подходящие варианты.

Может показаться расточительством отдавать хорошую одежду, которая больше не подходит, и многие люди с трудом переносят процесс очищения гардероба, но сегодня вы по крайней мере можете продать все ненужное через интернет. В любом случае, когда одежда лежит в шкафу, пока не устареет и не покроется дырками от моли, это пустая трата.

Шаг 4: Оцените, что осталось в вашем шкафу

После первоначальной чистки необходимо пожить со своей одеждой некоторое время, прежде чем покупать новые вещи. Если вы пытаетесь определить свой индивидуальный стиль, этот процесс поможет вам. Просмотрите блоги и журналы мод и отследите, какие стили вам подходят. Сделайте отдельную папку со всеми приглянувшимися картинками и другими материалами. Вы можете использовать любой метод, лишь бы он работал для вас.

Ваша цель на этом этапе — определить свой личный стиль и то, что вам нужно для обновления гардероба. Заведите блокнот или документ в телефоне со списком предметов одежды, которые вам нужны или вы хотите, чтобы вы могли совершать покупки стратегически.

Шаг 5: Покупайте только нужное

Постепенно начинайте пополнять гардероб всем, что вам нужно. Обязательно учитывайте свой образ жизни и убедитесь, что у вас есть здоровое соотношение повседневной и рабочей одежды. Это зависит от конкретного человека и, конечно, от климата.