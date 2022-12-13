Садовод дала советы по сохранению новогодней ели в горшке

«После праздника лучше вынести растение на проветриваемый балкон или на веранду. Если ель молодая, нужно укрыть её агротканью или мешковиной. Если растение взрослое, то после пары дней на веранде можно выставить его на улицу и даже присыпать снегом», — уточнила Ульянова.