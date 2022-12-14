Названо главное условие уюта в любом доме

Главное условие уюта в любом доме в беседе с «Мослентой» назвала архитектор Мария Кремер. Она успела пожить в разных странах, а сейчас вместе с любимым человеком снимает квартиру в российской столице. При выборе жилья одну из главных ролей для девушки сыграло наличие больших окон.