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2 часа назад

Россиянам рассказали об экологичных лайфхаках

Lenta.ru

Чтобы снизить негативное воздействие на окружающую среду, необходимо отказаться от избыточного потребления. Эколог, главный редактор медиа об экологии и разумном потреблении «ШЭР» рассказала о лайфхаках, способных продлить жизнь старым вещам, например, использовать старую зубную щетку для мытья сантехники.

Россиянам рассказали об экологичных лайфхаках
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Пожалуй главные экологичные лайфхаки — это шеринг и пролонгирование использования своих старых вещей, — сказала Леванова. — К счастью, шеринг уже прочно закрепился в обществе, так что мы делим между собой не только транспорт, но и одежду и даже комнатные цветы».

Что касается использования своих вещей, эколог предлагает вспомнить все старые бабушкины советы. Например, по несколько раз использовать старые пакеты и не спешить выбрасывать ношеные вещи.

«Старая дырявая футболка пригодится для вытирания пыли и полов. Воду после мытья овощей и фруктов можно использовать для полива цветов. Пишите на бумаге с двух сторон. Из современных советов, запускайте посудомоечную и стиральную машину только при полной загрузке. Откажитесь от классической бытовой химии, стекла и пыль протирайте специальными тряпочками, для сильных загрязнений используйте соду», — рекомендовала Леванова.

Старую зубную щетку используйте для мытья обуви или сантехники. Втулки от туалетной бумаги можно использовать для организации хранения мелких вещей, например, проводов и пакетов

Ранее стало известно, что высаженный в арктических городах газон способен влиять на концентрацию пыли в воздухе. К такому неожиданному открытию пришли ученые Института проблем промышленной экологии Севера и Геологического института Кольского научного центра Российской академии наук (РАН), результаты исследования опубликованы в журнале Sustanaibility.

Дом и сад,РАН,
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