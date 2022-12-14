Россиянам рассказали об экологичных лайфхаках

«Пожалуй главные экологичные лайфхаки — это шеринг и пролонгирование использования своих старых вещей, — сказала Леванова. — К счастью, шеринг уже прочно закрепился в обществе, так что мы делим между собой не только транспорт, но и одежду и даже комнатные цветы».