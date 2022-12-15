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2 часа назад

Как часто нужно менять постельное белье

СОВА

Специалисты отмечают, что постельные принадлежности копят в себе весь мелкий сор, пот, перхоть, отмершие клетки кожного покрова человека и шерсть домашних питомцев.

Как часто нужно менять постельное белье
Фото: СОВАСОВА

- Если использовать один и тот же комплект длительное время, то будут созданы идеальные условия для появления и размножения пылевых клещей, которые не видны невооруженным глазом, но ощущаются ночью. Эти существа прячутся в матрасе, в подушке, постельном белье и одеяле. Они вполне способны заставить нас беспричинно кашлять и бесконечно чихать, вызывая аллергию и общий дискомфорт, - рассказали в надзорном ведомстве.

При этом организм человека реагирует не на самих клещей, а на их продукты жизнедеятельности и на хитиновые оболочки умерших собратьев. Так, постельное белье рекомендуется стирать не реже одного раза в неделю.

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