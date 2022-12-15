Как часто нужно менять постельное белье

- Если использовать один и тот же комплект длительное время, то будут созданы идеальные условия для появления и размножения пылевых клещей, которые не видны невооруженным глазом, но ощущаются ночью. Эти существа прячутся в матрасе, в подушке, постельном белье и одеяле. Они вполне способны заставить нас беспричинно кашлять и бесконечно чихать, вызывая аллергию и общий дискомфорт, - рассказали в надзорном ведомстве.