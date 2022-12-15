4 популярных растения, которые смертельно опасны для собак

Многие из нас приобретают растения, даже не догадываясь о том, что они могут нанести вред собакам. Более того, некоторые популярные цветы и вовсе смертельно опасны для питомцев. Подробнее об этих растениях – в материале "Рамблера".

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Диффенбахия

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Ароидные растения, в число которых входит диффенбахия, могут спровоцировать у собак жжение, волдыри на слизистой, остановку дыхания, отек гортани, конъюнктивит и другие опасные болезни глаз.

Тюльпаны

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Если питомец решит полакомиться тюльпаном, последствия будут отнюдь не благоприятные. Такой перекус может вызвать рвоту, диарею, вялость, обильное слюноотделение и отсутствие аппетита.

Саговая пальма

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Это неприхотливое растение смотрится очень эффектно в квартире, поэтому любители цветов нередко приобретают его. Но если вы хозяйка собаки, от пальмы стоит отказаться. Растение ядовито для четвероногих. Его поедание вызывает боль в животе, рвоту, диарею, тремор и судороги. А затем печеночную недостаточность, которая может стать причиной смерти.

Азалия (рододендрон)

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