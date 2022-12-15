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3 часа назад

4 популярных растения, которые смертельно опасны для собак

Мира Маркина

Многие из нас приобретают растения, даже не догадываясь о том, что они могут нанести вред собакам. Более того, некоторые популярные цветы и вовсе смертельно опасны для питомцев. Подробнее об этих растениях – в материале "Рамблера".

4 популярных растения, которые смертельно опасны для собак
Фото: UnsplashUnsplash

Какие цветы нужно сажать осенью

Диффенбахия

Unsplash

Ароидные растения, в число которых входит диффенбахия, могут спровоцировать у собак жжение, волдыри на слизистой, остановку дыхания, отек гортани, конъюнктивит и другие опасные болезни глаз.

Тюльпаны

Unsplash

Если питомец решит полакомиться тюльпаном, последствия будут отнюдь не благоприятные. Такой перекус может вызвать рвоту, диарею, вялость, обильное слюноотделение и отсутствие аппетита.

Саговая пальма

Unsplash

Это неприхотливое растение смотрится очень эффектно в квартире, поэтому любители цветов нередко приобретают его. Но если вы хозяйка собаки, от пальмы стоит отказаться. Растение ядовито для четвероногих. Его поедание вызывает боль в животе, рвоту, диарею, тремор и судороги. А затем печеночную недостаточность, которая может стать причиной смерти.

Азалия (рододендрон)

Unsplash

Яркие цветы вызывают у собак неподдельное любопытство. Но, увы, им от них стоит держаться подальше. Цветки, листья, семена азалии ядовиты для собак. Токсин повреждает клеточные рецепторы и угнетает ЦНС животных.

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