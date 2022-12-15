В Роспотребнадзоре рассказали, как часто менять постельное белье

Постельное белье следует стирать не реже одного раза в неделю, утверждает младший научный сотрудник отдела токсикологии Института дезинфектологии ФБУН "ФНЦ гигиены имени Эрисмана" Роспотребнадзора Маргарита Матросенко.

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По ее словам, простыни, пододеяльники и наволочки должны регулярно подвергаться очистке, ведь в них могут накапливаться частицы пота, мелкой грязи, перхоти и волос. Все это может стать причиной возникновения аллергенов, утверждает Матросенко. Также в кровати могут заводиться пылевые клещи.

Часто именно редкая стирка постельных принадлежностей может стать причиной раздражения слизистых оболочек, насморка и слезотечения. В некоторых случаях из-за этого начинается астма, считает эксперт.

В качестве примера Матросенко представила данные ВОЗ, согласно которым порядка 40% людей страдают от аллергии на пыль, которая была вызвана как раз пылевыми клещами. Обычно они обитают в подушках, одеялах, простынях и наволочках.

"Для эффективной стирки необходимо выбирать температурный режим около 60–70 градусов Цельсия. Постельное белье, выстиранное при низком температурном режиме, необходимо проглаживать", – поделилась Матросенко в интервью радио Sputnik.