Ароматические свечи, которые лучше всего использовать зимой

Эксперты компании Sofi de Marko рассказали Elle Decoration, что для дома отлично подойдёт свеча с запахом красного вина.

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Этот аромат тонкий и сложный, он повышает настроение и жизненный тонус. Аромат очень мягкий и тёплый, он будто окутывает пледом.

Также для холодного вечера зимой подойдёт свеча с цитрусовым ароматом, в которой есть нотки гвоздики, сандала.

Зима у многих ассоциируется со свежими запахами, такими как мята, чайное дерево, лаванда. Такие ароматы также укрепляют иммунитет.

Новый год имеет еловый запах. Многим понравится свеча с ароматом можжевельника.

Ещё отлично с зимой будет сочетаться свеча с запахом сандалового дерева, в ней также есть нотки растительного мускуса.