Ароматические свечи, которые лучше всего использовать зимой

Эксперты компании Sofi de Marko рассказали Elle Decoration, что для дома отлично подойдёт свеча с запахом красного вина.
Этот аромат тонкий и сложный, он повышает настроение и жизненный тонус. Аромат очень мягкий и тёплый, он будто окутывает пледом.
Также для холодного вечера зимой подойдёт свеча с цитрусовым ароматом, в которой есть нотки гвоздики, сандала.
Зима у многих ассоциируется со свежими запахами, такими как мята, чайное дерево, лаванда. Такие ароматы также укрепляют иммунитет.
Новый год имеет еловый запах. Многим понравится свеча с ароматом можжевельника.
Ещё отлично с зимой будет сочетаться свеча с запахом сандалового дерева, в ней также есть нотки растительного мускуса.
Пачули тоже используется как зимний запах. Он многогранный и немного терпкий, в нём есть смолистые ноты, травянистые и даже лёгкие фруктовые.