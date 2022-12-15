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57 минут назад

Ароматические свечи, которые лучше всего использовать зимой

runews24.ru

Эксперты компании Sofi de Marko рассказали Elle Decoration, что для дома отлично подойдёт свеча с запахом красного вина.

Ароматические свечи, которые лучше всего использовать зимой
Фото: runews24.rurunews24.ru

Этот аромат тонкий и сложный, он повышает настроение и жизненный тонус. Аромат очень мягкий и тёплый, он будто окутывает пледом.

Также для холодного вечера зимой подойдёт свеча с цитрусовым ароматом, в которой есть нотки гвоздики, сандала.

Зима у многих ассоциируется со свежими запахами, такими как мята, чайное дерево, лаванда. Такие ароматы также укрепляют иммунитет.

Новый год имеет еловый запах. Многим понравится свеча с ароматом можжевельника.

Ещё отлично с зимой будет сочетаться свеча с запахом сандалового дерева, в ней также есть нотки растительного мускуса.

Пачули тоже используется как зимний запах. Он многогранный и немного терпкий, в нём есть смолистые ноты, травянистые и даже лёгкие фруктовые.

Дом и сад,
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