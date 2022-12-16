Как использовать в хозяйстве одинокий носок: 4 лайфхака

Нередко бывает так, что один носок из пары пропадает. В таких случаях совсем необязательно избавляться от оставшегося носка. Напротив, ему можно найти отличное применение в хозяйстве. Подробнее о том, как использовать одинокие носки – в материале "Рамблера".

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Избавиться от неприятных запахов в шкафу

Из носка можно сделать саше, положив внутрь изделия лаванду или сухую кофейную гущу. Отправьте такое саше в шкаф и очень скоро вещи приобретут приятный аромат.

Уберечь обувь при ремонте

Во время ремонта краска, пыль и обойный клей летят во все стороны. Чтобы не испортить обувь, в которой вы переделываете квартиру, натяните на ботинки полиэтиленовые пакеты, а сверху носки. Вуаля – вашей обуви больше ничего не грозит.

Убрать пыль

Удобнее всего убрать пыль с растений и жалюзи – надеть носок на руку и провести им по пыльным поверхностям. К слову, то же самое применимо для быстрой уборки плинтусов.

Упаковать хрупкие вещи