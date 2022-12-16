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1 час назад

Враг замужества? Кому не стоит разводить дома кактусы

WomanHit.ru

С этими растениями связано множество примет.

Враг замужества? Кому не стоит разводить дома кактусы
Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Фиалки и фикусы гибнут у вас дома, едва появившись? Кажется, отличный вариант добавить зелени для дома — кактусы. Они неприхотливы, не нуждается в частом поливе или внимании, а смотрятся очень эффектно. Многие считают, что кактус у ноутбука или компьютера поглощают вредное излучение. Идеальное растение!

Но эзотерики с вами не согласятся: по их мнению, разводить дома кактусы нужно далеко не всем. Во многих культурах считается, что это колючее растение отпугивает потенциальных женихов у незамужней дамы. Поэтому, если вы верите в приметы, то не стоит покупать кактусы до того, как встретите мужчину своей мечты.

В некоторых странах считается, что обилие кактусов вносит разлад и в устоявшиеся отношения, добавляя острых ситуаций. Но верить ли в это, решать вам? Ведь в других культурах кактус считается растением гармонии, женского счастья и мудрости.

При этом, если дома расцветает кактус, то это знак, что в паре царит любовь, счастье и взаимопонимание. Если до этого растение долго не цвело, а потом неожиданно выпустило несколько бутонов, значит, семью ждут большие и приятные перемены: беременность, покупка недвижимости, продвижение по карьерной лестнице.

Увядание кактуса точно сулит неприятности:

  • Если растение начало засыхать, это говорит о накопившихся в семье проблемах и надвигающейся ссоре.
  • Осыпались иголки? В вашем окружении появился кто-то завистливый. Возможно, коллега строит вам козни и пытается помешать продвижению по карьерной лестнице.
  • Если вечнозеленый друг начал гнить, значит, кто-то скверно отзывается о вас за спиной, сплетничает и распускает слухи. Или вы просто слишком обильно залили растение.

Считается, что кактус, стоящий в коридоре, отпугивает грабителей, а иголки растения часто носили с собой, чтобы не потерять ничего важного и оградить себя от неприятностей.

Чтобы ваши кактусы никогда не засыхали, соблюдайте правила ухода:

  • Поливайте водой комнатной температуры и не делайте этого, когда в комнате меньше 12 градусов;
  • Обрабатывайте раны на стебле;
  • 1—2 раза в год обрабатывайте средством от грибка и насекомых;
  • Не допускайте воды.
Дом и сад,
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