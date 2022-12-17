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47 минут назад

Эксперт Комлесхоза Передерий рассказал, как украшать живую новогоднюю елку

Мира Маркина

Для живой новогодней елки подойдут игрушки, которые не повредят почки, а у гирлянд не должны нагреваться лампочки. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

Эксперт Комлесхоза объяснил, как украшать живую ель
Фото: PxherePxhere

По словам эксперта, если елка в кадке, лучше не использовать гирлянды, у которых нагреваются лампочки, и игрушки, способные повредить почки. Крепить новогодние украшения можно на ленты.

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Александр Передерий также рассказал, как правильно выбрать кадку. Ее диаметр должен соответствовать размаху нижних ветвей и она не может быть очень маленькой, так как это означает, что корни ели уже повреждены. Эксперт пояснил, что пересадить такую ёлку не выйдет, так как она засохнет ещё до весны:

"Ком земли в кадке должен быть 1/3 от высоты дерева, то есть если у вас елка полтора метра, то высота кома должна быть примерно 60 сантиметров".

Передерий также отметил, что температура в помещении не должна быть выше 20 градусов. Елку не стоит ставить рядом с источниками тепла, например около батареи или печки. Кроме того, ее следует опрыскивать, каждый раз снимая для этого электрическую гирлянду.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как украсить елку, чтобы Кролик принес удачу.

Дом и сад,Роспотребнадзор,
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