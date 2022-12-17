Эксперт Комлесхоза объяснил, как украшать живую ель

Для живой новогодней елки подойдут игрушки, которые не повредят почки, а у гирлянд не должны нагреваться лампочки. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Александр Передерий.

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По словам эксперта, если елка в кадке, лучше не использовать гирлянды, у которых нагреваются лампочки, и игрушки, способные повредить почки. Крепить новогодние украшения можно на ленты.

Александр Передерий также рассказал, как правильно выбрать кадку. Ее диаметр должен соответствовать размаху нижних ветвей и она не может быть очень маленькой, так как это означает, что корни ели уже повреждены. Эксперт пояснил, что пересадить такую ёлку не выйдет, так как она засохнет ещё до весны:

"Ком земли в кадке должен быть 1/3 от высоты дерева, то есть если у вас елка полтора метра, то высота кома должна быть примерно 60 сантиметров".