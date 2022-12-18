Кинологи перечислили самые популярные породы собак в России

Российская кинологическая федерация (РКФ) рассказала, какие породы собак пользуются наибольшей популярностью у россиян в текущем году. Об этом сообщает РИА Новости.

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На первом месте оказался немецкий шпиц, который уже седьмой год подряд занимает лидирующую позицию, отметили в РКФ. Вторым по популярности стал чихуахуа, а третьим — вельш корги пемброк, которому удалось подвинуть с третьей строчки йоркширского терьера. Четвертое место было отдано немецкой овчарке, а на пятом расположился йоркширский терьер. Следом за ними идет лабрадор ретривер, а на седьмом месте оказалась среднеазиатская овчарка. В последнюю тройку топа также вошли джек рассел терьер и французский бульдог, занявшие восьмое и девятое место соответственно, а замкнул десятку лидеров пудель.

Отмечается, что россияне в большинстве своем отдают предпочтение питомцам поменьше. Это обусловлено тем, что маленькие собаки удобнее в плане содержания. Также, подчеркнули в РКФ, у собаководов вырос интерес к корги. «На последней нашей выставке "Россия 2022" эта порода даже оказалась среди тех, кто побил рекорд по регистрации», — рассказал президент РКФ Владимир Голубев.