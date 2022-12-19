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1 час назад

Дизайнер поделилась трендами в украшении новогодней елки

Мослента

Актуальные тренды в украшении новогодней елки перечислила дизайнер-декоратор Анна Масленникова. Ее советами делится РБК.

Дизайнер поделилась трендами в украшении новогодней елки
Фото: МослентаМослента

Специалист заявила, что в наше время новогоднее дерево не обязательно должно быть зеленым — можно выбрать искусственную ель любого цвета. К примеру, красная или розовая елка отлично впишется в интерьер, где преобладают нейтральные или теплые оттенки.

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«Основной тренд — осмысленный подход к украшению дерева. Важно продумать его внешний вид, захотеть создать определенный образ и проработать его. Ценятся традиционность, уют, ностальгия, индивидуальность», — отметила Масленникова.

Каждый из этих факторов раскрывается при помощи определенной цветовой палитры и тематических украшений, сказала она.

Эксперт уточнила, что главным трендом этого года является красный цвет и любые его благородные оттенки, которые хорошо сочетаются с металлизированными деталями, зеленым, желтым (золотым) и белым (серебряным) цветами. Нестандартные цвета также приветствуются: к примеру, можно украсить елку комбинацией из синих и голубых шаров, дополнив их белыми акцентами.

Масленникова заметила, что украшать праздничное дерево не обязательно исключительно шарами, сегодня для этого есть множество других вариантов. Отлично на еловых ветках будут смотреться банты, лепестки цветов, фотографии и открытки. Актуальным является вариант украшения дерева продуктами — кружочками цитрусовых, палочками корицы, имбирными пряниками, печеньем.

«Кружочки апельсинов подвешивают на цветных лентах или тонких джутовых веревках, которые обычно используются для упаковки. Декор можно дополнить сушеными ягодами рябины и поделками из кофейных зерен», — рассказала эксперт.

Важно распределить декор равномерно, чтобы дерево не оказалось «цветущим» с одной стороны больше, чем с другой, добавила она.

Мишуру и «дождик» Масленникова посоветовала использовать с осторожностью.

«Если стоит вопрос создания тематической новогодней елки (например, ностальгия по девяностым), «дождик» вполне допустим, но обычно он очень упрощает внешний вид дерева», — заявила дизайнер.

Дом и сад,
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