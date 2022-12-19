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43 минуты назад

Названо худшее место в доме для сушки одежды после стирки зимой

Lenta.ru

Работники прачечной In The Wash назвали худшее место в доме для сушки одежды после стирки в холодное время года. Соотвествующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Названо худшее место в доме для сушки одежды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Так, эксперты порекомендовали не сушить белье и предметы гардероба в спальне. «Учитывая тот факт, что мокрое белье способствует появлению неприятного запаха и потенциальным проблемам со здоровьем, было бы лучше держать его подальше от комнаты, в которой вы проводите много времени», — заявили они.

Кроме того, специалисты отметили, что комнату для данного процесса необходимо постоянно проветривать не только летом, но и зимой.

«Сушка белья в таком плохо оборудованном помещении может повысить вероятность образования плесени не только на самой одежде, но и на стенах», — предупредили они и посоветовали не оставлять мокрые вещи на батареях.

В заключение собеседники издания пояснили, что лучшими вариантами для сушки одежды в доме являются специально отведенная под прачечную комната или гараж.

Дом и сад,
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