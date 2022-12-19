Четыре способа сэкономить на покупке бытовой техники

Покупка бытовой техники может обернуться серьезной растратой средств. Россиянам перечислили четыре способа, которые позволят избежать этого.

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Чтобы не переплачивать за бытовую технику, следует делать выбор в пользу той, что стоит отдельно. Не стоит приобретать встраиваемые приборы, так как они обычно дороже и могут доставить неприятностей при ремонте.

Также сэкономить помогут приборы два в одном. Например, объединенные духовка с микроволновкой обойдутся дешевле. Кроме того, перед походом в магазин можно сравнить цены интернет-площадках. Обычно выбор там больше, а также встречаются различные акции.