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2 часа назад

Четыре способа сэкономить на покупке бытовой техники

Слово и Дело

Покупка бытовой техники может обернуться серьезной растратой средств. Россиянам перечислили четыре способа, которые позволят избежать этого.

Четыре способа сэкономить на покупке бытовой техники
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Чтобы не переплачивать за бытовую технику, следует делать выбор в пользу той, что стоит отдельно. Не стоит приобретать встраиваемые приборы, так как они обычно дороже и могут доставить неприятностей при ремонте.

Также сэкономить помогут приборы два в одном. Например, объединенные духовка с микроволновкой обойдутся дешевле. Кроме того, перед походом в магазин можно сравнить цены интернет-площадках. Обычно выбор там больше, а также встречаются различные акции.

Некоторые магазины промают старые устройства при покупке новых. Таким образом, сдав бывшие в использовании устройства, можно с небольшой доплатой приобрести новую технику, передает «Профиль».

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