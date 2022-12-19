Какие работы не рекомендуется затевать в холодное время года

В холодное время года с ремонтными работами надо быть предельно аккуратным. Многие материалы чувствительны к влажности и температуре. В итоге потратите время и деньги, а результат вас не порадует. Расскажем о том, чего делать зимой нельзя. Сейчас не лучшее время для переклеивания обоев. Во-первых, все они имеют разную плотность, одни сохнут быстрее, другие – медленнее. Если вы комбинируете в квартире разные типы, придется учесть капризы каждого материала. Во-вторых, оптимальная температура для переклеивания - не менее 15-20 градусов. Поэтому ремонт в новостройке, где еще не дали отопление на полную мощность – плохая идея. В-третьих, во время ремонта нельзя будет открывать окна, притока свежего воздуха не будет. Поэтому большие шансы надышаться испарениями от клея, что не слишком-то хорошо для здоровья.

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Не красьте в холод стены масляными и алкидными эмалями. Так как в холод открывать окна и двери будет нельзя, то все ядовитые пары и запах останутся в помещении. Даже при использовании респиратора все равно можно отравиться.

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Не меняйте окна в мороз. Если температура воздуха ниже минус 15 С, стекло может треснуть, а если окна не слишком качественные, то даже взорваться, и осколки полетят на пол. Кроме того, строительная пена для монтажа при такой температуре будет содержать кристаллы льда, а значит, качество установки будет хуже.

Не стелите зимой паркет и ламинат. Зимой влажность выше, а температура ниже. Дерево впитает влагу, а следующим летом может вздуться или «разъехаться». Больше это относится к паркету или дощатому полу. Ламинат менее подвержен реакциям на перепад влажности.

Не устанавливайте сплит-систему. Несмотря на то, что, как правило, цены на установку климатических систем зимой ниже, вы серьёзно рискуете. После монтажа обязательно надо включить устройство и проверить его работоспособность. Однако при температуре ниже нуля внешний кондиционер нельзя включать – блок сразу же сломается. Из-за разницы температур в нем образуется конденсат, который вступает в реакцию с жидкостью и хладагентом. Возникают кислоты, которые и приводят к поломке.

Не штукатурьте стены, если в доме нет отопления. При температуре ниже 15 градусов обычные смеси не просыхают. Вся штукатурка пойдет трещинами и может даже отпасть.

Не меняйте радиаторы зимой, если живете в многоквартирном доме. Для этого вам придется звонить в управляющую компанию и согласовывать перекрытие подачи воды. Во-первых, стоит это дорого, во-вторых, перекрыть смогут только на три часа. Мастерам придется работать в спешке, и они могут допустить ошибки, которые и вовсе приведут к аварии у вас дома. Отойдет труба, и вы затопите соседей.

Помните, что зимой любой материал придется отогревать. Зимой после покупки любого строительного материала придется его ставить в хорошо отапливаемое помещение на несколько часов, а то и на сутки, чтобы он нагрелся и высох конденсат.

Не меняйте межкомнатные двери. Полотнам и коробке надо 2-3 дня после холода, чтобы они нагрелись и отдали влагу. В противном случае, вы установите дверь, а летом она разбухнет или ссохнется – и не будет закрываться.