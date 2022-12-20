Врач рекомендовал выключать гирлянды за пару часов до сна

Яркие гирлянды, как и другие источники коротковолнового синего света, следует выключать за два часа до сна, утверждает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

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Однако он опроверг мнение, что гирлянды синих оттенков негативно сказываются на зрении.

"Интенсивность светового потока гирлянд синего цвета крайне низкая, даже при многочасовом воздействии такого света повреждений не разовьется благодаря мощной антиоксидантной системе сетчатки, которая нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения", – цитирует Хомякова RT.

Выключать гирлянды необходимо, чтобы не нарушать циркадные биоритмы. Можно также снизить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона.

Помимо этого, Хомяков предупредил, что момент мерцания светодиодов может негативно сказаться на тех, у кого существует склонность к эпилептическим припадкам.