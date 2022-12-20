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2 часа назад

Врач рекомендовал выключать новогодние гирлянды за пару часов до сна

Москва24иещё 3

Яркие гирлянды, как и другие источники коротковолнового синего света, следует выключать за два часа до сна, утверждает доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Сергей Хомяков.

Врач рекомендовал выключать гирлянды за пару часов до сна
Фото: М24М24

Однако он опроверг мнение, что гирлянды синих оттенков негативно сказываются на зрении.

"Интенсивность светового потока гирлянд синего цвета крайне низкая, даже при многочасовом воздействии такого света повреждений не разовьется благодаря мощной антиоксидантной системе сетчатки, которая нейтрализует образующиеся свободные радикалы при воздействии коротковолнового излучения", – цитирует Хомякова RT.

Выключать гирлянды необходимо, чтобы не нарушать циркадные биоритмы. Можно также снизить в них содержание света коротковолнового сине-фиолетового диапазона.

Помимо этого, Хомяков предупредил, что момент мерцания светодиодов может негативно сказаться на тех, у кого существует склонность к эпилептическим припадкам.

Ранее в Роспотребнадзоре поделились, какую гирлянду следует приобрести для украшения праздничной елки. В ведомстве рекомендовали выбирать интерьерные светодиоды. Также там посоветовали не покупать гирлянды с тонкими проводами.

Дом и сад,Сергей Хомяков,Роспотребнадзор,
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