Специалист напомнил, что в холоде ель дольше сохраняет свежесть

Главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков рассказал, как сохранить живую ель в доме свежей максимально долго.
Чтобы праздничное дерево сохранило свежесть до новогодней ночи, его нужно принести в дом не раньше, чем за неделю до 31 декабря, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.
Сразу ставить ёлку в тёплой комнате в воду не стоит, лучше хранить её на балконе или на даче, закопав в снег.
«Есть советский метод, чтобы ёлка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина. Это поможет бороться с бактериями, блокирующими сосуды, через которые ёлка впитывает воду», — добавил Шматков.