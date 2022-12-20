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2 часа назад

Специалист Шматков напомнил, что в холоде ель дольше сохраняет свежесть

RT на русскомиещё 2

Главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков рассказал, как сохранить живую ель в доме свежей максимально долго.

Специалист напомнил, что в холоде ель дольше сохраняет свежесть
Фото: RTRT

Чтобы праздничное дерево сохранило свежесть до новогодней ночи, его нужно принести в дом не раньше, чем за неделю до 31 декабря, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

Сразу ставить ёлку в тёплой комнате в воду не стоит, лучше хранить её на балконе или на даче, закопав в снег.

«Есть советский метод, чтобы ёлка продержалась дольше. В воду, в которой она стоит, можно добавить несколько таблеток аспирина. Это поможет бороться с бактериями, блокирующими сосуды, через которые ёлка впитывает воду», — добавил Шматков.

Дом и сад,Николай Шматков,
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