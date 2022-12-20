Специалист напомнил, что в холоде ель дольше сохраняет свежесть

Главный редактор журнала «Устойчивое лесопользование» Николай Шматков рассказал, как сохранить живую ель в доме свежей максимально долго.

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Чтобы праздничное дерево сохранило свежесть до новогодней ночи, его нужно принести в дом не раньше, чем за неделю до 31 декабря, отметил специалист в интервью Радио Sputnik.

Сразу ставить ёлку в тёплой комнате в воду не стоит, лучше хранить её на балконе или на даче, закопав в снег.