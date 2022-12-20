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2 часа назад

Почему распыляемые освежители воздуха крайне опасны

РИА "ФедералПресс"

Пользуясь освежителями воздуха, мы можем даже не подозревать, какой вред наносим своему организму в этот момент. Аллерголог Надежда Логина рассказала «ФедералПресс», почему не стоит использовать распыляемые средства в квартире.

Почему распыляемые освежители воздуха крайне опасны
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«В состав освежителей всегда входят вредные даже для здорового человека вещества. В первую очередь это смесь пропана и бутана. Освежители с этими компонентами очень токсичны», – отметила врач.

По словам Логиной, освежители воздуха можно использовать лишь в больших помещениях, не меньше 15 квадратных метров. Не следует распылять освежители в помещениях, где есть дети и люди, страдающие от аллергии.

«Освежители можно использовать в больших помещениях и там, где они не принесут вред людям, страдающими заболеваниями органов дыхания», – подчеркнула аллерголог.

Врач добавила, если произойдет передозировка вредными газами от освежителя воздуха, то у человека могут появиться тошнота, рвота и головная боль. Целесообразно использовать в помещениях сухие корочки цитрусовых, сушеные травы, не содержащие пыльцу.

Напомним, праздники чреваты не только лишними килограммами, но и проблемами со здоровьем после большого количества вредных блюд. Врач-диетолог высшей категории Инна Пичугина рассказала, как встретить Новый год без серьезного ущерба организму.

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