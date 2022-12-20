Эксперты предложили рабочий план новогодней уборки в доме

К Новому году россияне всегда готовятся тщательно, а предпраздничные хлопоты обычно вызывают большой стресс.
Специалисты Elle Decoration составили специальный чек-лист, с помощью которого можно подготовиться к Новому году качественно и без лишних нервов.
Сначала нужно расставить приоритеты в уборке и придумать пошаговый план. Наибольшее внимание в подготовке к Новому году стоит уделить комнатам, которые будут у гостей на виду.
Уборку стоит начать с расхламления, когда все вещи нужно разложить по местам, убрать лишнее, выбросить то, что не нужно.
Далее стоит вытереть пыль со всех поверхностей в доме, даже с высоких шкафов и мелких предметов.
После нужно пропылесосить пол и ковры, а также мягкую мебель. Можно также постирать шторы и чехлы с мебели.
Обязательно нужно хорошо убрать ванную комнату и туалет. Кухню тоже нужно привести в порядок, расставить всё по местам, правильно организовать пространство.
Спальне тоже следует уделить особое внимание. Освежить комнату поможет влажная уборка и небольшая перестановка.
После того, как уборка выполнена, необходимо украсить дом.