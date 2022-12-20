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2 часа назад

Эксперты предложили рабочий план новогодней уборки в доме

runews24.ru

К Новому году россияне всегда готовятся тщательно, а предпраздничные хлопоты обычно вызывают большой стресс.

Эксперты предложили рабочий план новогодней уборки в доме
Фото: runews24.rurunews24.ru

Специалисты Elle Decoration составили специальный чек-лист, с помощью которого можно подготовиться к Новому году качественно и без лишних нервов.

Сначала нужно расставить приоритеты в уборке и придумать пошаговый план. Наибольшее внимание в подготовке к Новому году стоит уделить комнатам, которые будут у гостей на виду.

Уборку стоит начать с расхламления, когда все вещи нужно разложить по местам, убрать лишнее, выбросить то, что не нужно.

Далее стоит вытереть пыль со всех поверхностей в доме, даже с высоких шкафов и мелких предметов.

После нужно пропылесосить пол и ковры, а также мягкую мебель. Можно также постирать шторы и чехлы с мебели.

Обязательно нужно хорошо убрать ванную комнату и туалет. Кухню тоже нужно привести в порядок, расставить всё по местам, правильно организовать пространство.

Спальне тоже следует уделить особое внимание. Освежить комнату поможет влажная уборка и небольшая перестановка.

После того, как уборка выполнена, необходимо украсить дом.

Дом и сад,
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