Эксперты предложили рабочий план новогодней уборки в доме

К Новому году россияне всегда готовятся тщательно, а предпраздничные хлопоты обычно вызывают большой стресс.

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Специалисты Elle Decoration составили специальный чек-лист, с помощью которого можно подготовиться к Новому году качественно и без лишних нервов.

Сначала нужно расставить приоритеты в уборке и придумать пошаговый план. Наибольшее внимание в подготовке к Новому году стоит уделить комнатам, которые будут у гостей на виду.

Уборку стоит начать с расхламления, когда все вещи нужно разложить по местам, убрать лишнее, выбросить то, что не нужно.

Далее стоит вытереть пыль со всех поверхностей в доме, даже с высоких шкафов и мелких предметов.

После нужно пропылесосить пол и ковры, а также мягкую мебель. Можно также постирать шторы и чехлы с мебели.

Обязательно нужно хорошо убрать ванную комнату и туалет. Кухню тоже нужно привести в порядок, расставить всё по местам, правильно организовать пространство.

Спальне тоже следует уделить особое внимание. Освежить комнату поможет влажная уборка и небольшая перестановка.